Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη στη Λέσβο
ΕΛΛΑΔΑ
Συνεχίζεται το lockdown στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lockdown.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

