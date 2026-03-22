Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη στη Λέσβο
Συνεχίζεται το lockdown στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού
Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lockdown.
Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.
Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
