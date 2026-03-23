Τραγωδία στην Υπάτη: Νεκρός 68χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στα μάτια της συζύγου του
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) στα Λουτρά Υπάτης όταν 68χρονος έχασε την ζωή του την ώρα που έκοβε ξύλα.

Ο άνδρας είχε πάει με τη σύζυγό του σε χωράφι της περιοχήςγια ξυλεία, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, καταπλακώθηκε από δέντρο.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του που έντρομη ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 68χρονο. Τον παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

