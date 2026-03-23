«Μικρό ταρανδάκι» αλά ελληνικά: Η επίμονη stalker ενός αστυφύλακα, που τον «έστειλε» μετάθεση στη Θράκη
Στην υπόθεση που θυμίζει τη σειρά του Netflix, πρωταγωνιστεί μία 40χρονη Ελληνίδα λογίστρια «Μάρθα» και ένας νεαρός αστυνομικός, θύμα της εμμονής της - Το υπηρεσιακό καθήκον μετατράπηκε σε εφιάλτη - Το δικαστήριο δεν δέχτηκε «μειωμένο καταλογισμό» λόγω ψυχικής νόσου της stalker και την καταδίκασε
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Στη σειρά του Netflix «Το μικρό ταρανδάκι» μια ευγενική κίνηση του πρωταγωνιστή προς μια ευάλωτη γυναίκα πυροδότησε έναν εφιάλτη διαρκείας για εκείνον: η γυναίκα, η Μάρθα, απέκτησε εμμονή μαζί του, του έστειλε 41.071 email, φωνητικά μηνύματα 350 ωρών, 744 tweets, επιστολές και μηνύματα στο Facebook και μια σειρά από παράξενα δώρα, ανάμεσά τους κι ένα λούτρινο ταρανδάκι.
Την περασμένη Δευτέρα, στην αίθουσα του ΙΒ’ Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας εκδικάστηκε η ελληνική εκδοχή της σειράς. Με τη διαφορά ότι δεν ήταν σενάριο, αλλά εφιαλτική πραγματικότητα. Στο εδώλιο μια 40χρονη λογίστρια και απέναντί της ένας νεαρός αστυνομικός, ο οποίος από το 2021 την είδε να εισβάλει στη ζωή του, να αποκτά εμμονή μαζί του και όταν εκείνος της ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε καμία σχέση και επικοινωνία, εκείνη τον κατήγγειλε στην υπηρεσία του και τον εγκάλεσε για σεξουαλική παρενόχληση.
Η δίκη
Αυτή ήταν η αρχή του εφιάλτη που για τον αστυνομικό είχε ως συνέπεια να αντιμετωπίσει Πειθαρχικό, να χωρίσει από την τότε αρραβωνιαστικιά του και από την Αθήνα να βρεθεί να υπηρετεί σε πόλη της Θράκης για να... γλιτώσει από την ασφυκτική εμμονή της γυναίκας που την αντίκρισε πρώτη φορά όταν εκείνη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να καταθέσει μήνυση για απάτη μέσω Διαδικτύου. Πρόκειται, όπως επισήμανε στην αγόρευσή της η συνήγορος του αστυνομικού Εβίτα Βαρελά, για μία από τις σπάνιες υποθέσεις όπου ο δράστης-κακοποιητής είναι γυναίκα και θύμα ένας άνδρας.
Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ελληνίδας Μάρθας (της ηρωίδας στη σειρά του Netflix) επικαλέστηκε για την πελάτισσά του μειωμένο καταλογισμό, τον οποίο υποστήριξε στην κατάθεσή του και ο ψυχίατρος που την παρακολουθεί πλέον. Ωστόσο, όπως επισήμανε στην αγόρευσή της η κυρία Βαρελά, η γνωμάτευση του ψυχιάτρου έγινε το 2026, ενάμιση μήνα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης και δεν μπορεί να αφορά καταστάσεις και πράξεις που συνέβησαν το 2021 και το 2022, όταν η γυναίκα έγινε ουσιαστικά stalker του νεαρού αστυνομικού.
Ο μειωμένος καταλογισμός, παρά την εκτενή επιχειρηματολογία του συνηγόρου υπεράσπισης, δεν έγινε δεκτός. Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, ενώ η εισαγγελέας είχε προτείνει και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ που θα έπρεπε να καταβάλει στον αστυνομικό. Η γυναίκα έχει ήδη ασκήσει έφεση.
Στη δικαστική αίθουσα που την περασμένη Δευτέρα ήταν κατάμεστη με τους διαδίκους των άλλων 24 υποθέσεων του πινακίου, η πρόεδρος δεν χρειάστηκε ούτε μια στιγμή να ζητήσει ησυχία, αφού όλοι όσο εξελισσόταν η διαδικασία για τη μήνυση του αστυνομικού κατά της εμμονικής του διώκτριας άκουγαν με ενδιαφέρον την απίστευτη ιστορία. Η μικροκαμωμένη γυναίκα με το αυστηρό γκρι κοστούμι και τις ψηλοτάκουνες γόβες καθόταν στο εδώλιο με τις κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης κατ’ εξακολούθηση, της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση, της απειλής κατ’ εξακολούθηση, της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση μέσω Διαδικτύου και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση μέσω Διαδικτύου.
Οι κατηγορίες
Ολα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2021. Για τον νεαρό αστυνομικό ήταν μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά. Η «Μάρθα», λοιπόν, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα των βορείων προαστίων για να υποβάλει μήνυση για απάτη μέσω Διαδικτύου και ο αστυνομικός εκτελούσε χρέη ανακριτικού υπαλλήλου. Λίγες μέρες αργότερα, η γυναίκα πήρε αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων- Συμβάντων και από εκεί βρήκε το όνομα του αστυνομικού. Γρήγορα τον εντόπισε στα social media, ανακάλυψε το κινητό του τηλέφωνο και άρχισε να του στέλνει μηνύματα. Εκείνος, όπως ακούστηκε στην αίθουσα, αντέδρασε αρχικά απαντώντας ότι αν χρειαζόταν κάτι σε σχέση με τη μήνυσή της, θα έπρεπε να πάει στο Αστυνομικό Τμήμα. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι βρισκόταν σε σοβαρή σχέση και ότι εντέλει δεν ήταν ο «προσωπικός της αστυνομικός». Ενδιαμέσως, εκείνη πήγε τρεις φορές στο Τμήμα με διάφορες αφορμές.
Η παρενόχληση
Μέρα με τη μέρα τα μηνύματα έγιναν πιο προσωπικά και η κατάσταση φορτική. Η «Μάρθα» έφτασε να στείλει και γυμνή φωτογραφία. Ο αστυνομικός τότε την μπλόκαρε. Λίγες μέρες αργότερα, όμως, έστειλε στο υπηρεσιακό email του Αστυνομικού Τμήματος μακροσκελές μήνυμα με το οποίο κατονόμαζε τον αστυνομικό και υποστήριζε ότι την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά μέσα στο Τμήμα, κάνοντάς της, όπως ισχυριζόταν, ερωτήσεις και προτάσεις άσεμνες: «Σου αρέσει το σεξ;», «Πόσον καιρό έχεις να κάνεις;».
Παράλληλα, μέσω προφίλ τόσο από το Facebook όσο και από το Instagram ξεκίνησε μια επίθεση με στόχο τη διαπόμπευση του αστυνομικού. Κορυφαίο περιστατικό ήταν η ανάρτηση φωτογραφίας του από το προφίλ του με τους χαρακτηρισμούς «βιαστής» και «μ...νο». Ο εφιάλτης για τον αστυνομικό βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, αλλά η γυναίκα δεν είχε σκοπό να σταματήσει εκεί, παρότι κάποια στιγμή έδειξε μετανιωμένη. Αυτό συνέβη τον Μάιο του 2021, όταν τηλεφώνησε στο Τμήμα και μίλησε με συνάδελφο του αστυνομικού, λέγοντάς του ότι είχε μετανιώσει και θα ανακαλούσε. «Γνωρίζω ότι έχω προκαλέσει κακό», φέρεται να είπε τότε.
Η πειθαρχική διαδικασία για τις καταγγελίες της, όμως, είχε ξεκινήσει για τον αστυνομικό και όταν η «Μάρθα» κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο της ΕΔΕ, ανακάλεσε τις καταγγελίες της. Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησε τις διαδικτυακές επιθέσεις εναντίον του. Πλέον έστελνε μηνύματα σε όποιον έβλεπε να είναι φίλος του στα social media, στην αρραβωνιαστικιά του, ακόμη και στον αδελφό του που μάλιστα έχει ζητήματα υγείας. Η απειλή «θα σε ξεφτιλίσω» που του είχε διατυπώσει σε μηνύματα έπαιρνε σάρκα και οστά. Κυρίως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον κλονισμό και εντέλει στη διάλυση της σχέσης του νεαρού άνδρα.
Απειλές
Σε μία από τις επισκέψεις στο Αστυνομικό Τμήμα, η «Μάρθα» προκαλεί επεισόδιο με γυναίκα αστυνομικό, η οποία βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα στην ακροαματική διαδικασία. «Οι άνθρωποι δεν είναι παιχνιδάκια», της είχε πει η αστυνομικός προκαλώντας την οργή της. «Θα τα πληρώσεις όλα εσύ», ήταν η απάντησή της.
Μπροστά σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό που γίνεται ολοένα χειρότερο, ο αστυνομικός αποφασίζει να ζητήσει την προστασία της Δικαιοσύνης και υποβάλλει μήνυση σε βάρος της εμμονικής διώκτριάς του. Οταν εκείνη κλήθηκε για εξηγήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας, τις έδωσε εγγράφως μέσω του τότε δικηγόρου της κι ενώ είχε ανακαλέσει, επανέφερε τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από τον αστυνομικό. Είχε κατανοήσει ότι πλέον ήταν εκείνη κατηγορούμενη και όχι -ανεξέλεγκτη- κατήγορος. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2022, πια, επανήλθε και με δεύτερη καταγγελία σε βάρος του νεαρού άνδρα. Οι καταγγελίες της απορρίφθηκαν και οι πειθαρχικές διαδικασίες έληξαν με αρχειοθέτηση όσων του είχε καταμαρτυρήσει.
Ωστόσο, η ζωή, η καθημερινότητα του αστυνομικού είχαν ανατραπεί. Στην προσωπική του ζωή είχε χωρίσει, στην επαγγελματική του αντιμετώπισε πειθαρχικές διαδικασίες και στο περιβάλλον του καχυποψία για το τι μπορούσε να είχε συμβεί ώστε μια γυναίκα να τον κατηγορεί με τόσο βαρείς χαρακτηρισμούς και δημοσίως. Ο άνθρωπος έπρεπε ουσιαστικά να αποδείξει ότι δεν ήταν... ελέφαντας, κάτι που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εύκολο. Επιδιώκοντας να κάνει νέα αρχή και να είναι όσο γίνεται πιο μακριά από τη διώκτριά του, βρέθηκε από την Αθήνα να υπηρετεί πλέον στη Θράκη...
Την περασμένη Δευτέρα, ο αστυνομικός άκουσε με ανακούφιση την καταδικαστική απόφαση. Νωρίτερα, στην εξέτασή της, η «Μάρθα» είχε ομολογήσει μεν τις πράξεις της, ωστόσο, όπως είπε, δεν τις αποδέχεται επικαλούμενη μειωμένο καταλογισμό. Πάντως, όποιος την άκουσε προσεκτικά, αντιλήφθηκε ότι εξακολουθούσε να υπονοεί ότι ο αστυνομικός τη φλέρταρε. Ο συνήγορός της, επιχειρηματολογώντας προκειμένου να της αναγνωριστεί ο μειωμένος καταλογισμός είπε, μεταξύ άλλων, πως είναι σαφές ότι μια γυναίκα που δρα με αυτό τον τρόπο -με απλά λόγια- «δεν είναι στα καλά της».
Η απόφαση
Μίλησε μάλιστα για διπολική διαταραχή και σημείωσε ότι κατά τον χρόνο τέλεσης των συγκεκριμένων πράξεων έκανε συνεδρίες με ψυχολόγο και όχι με ψυχίατρο, κυρίως φοβούμενη το στίγμα στην εργασία και τον κοινωνικό της περίγυρο... Πλέον, παρακολουθείται από ψυχίατρο που κατέθεσε στη δίκη και λαμβάνει αγωγή. Το δικαστήριο, πάντως, δεν της αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό, αποδεχόμενο ουσιαστικά το επιχείρημα της δικηγόρου του αστυνομικού Εβίτας Βαρελά, η οποία τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κρίση το 2026 για πράξεις που τελέστηκαν πέντε χρόνια νωρίτερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα