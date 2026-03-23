Δημόσιο: Ξεκινούν σήμερα 23/3 οι αιτήσεις για προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση - Προϋποθέσεις και προσόντα

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 23/3/2026, η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στην Πυροσβεστική.

Η νέα προκήρυξη για την Πυροσβεστική φέρνει στο προσκήνιο 15 θέσεις για ιδιώτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σώμα ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών (Οικονομικών) με βαθμό Υποπυραγού.

Για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό της Πυροσβεστικής, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. 

Βασικά προσόντα

-Να είσαι Έλληνας πολίτης

-Να είσαι έως 35 ετών

-Να έχεις ολοκληρώσει τη στρατιωτική θητεία (για άνδρες)

-Να διαθέτεις καλή υγεία και φυσική κατάσταση

Νομικές προϋποθέσεις

-Να μην έχεις καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα

-Να μην εκκρεμεί εις βάρος σου ποινική δίωξη

-Να μην έχεις στερηθεί πολιτικά δικαιώματα

-Να μην έχεις απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη της Πυροσβεστικής έχει συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, το οποίο οι υποψήφιοι δεν πρέπει να αγνοήσουν.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ανοίγει την Δευτέρα 23 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Ολόκληρη η προκήρυξη, ΕΔΩ.
