Απεργούν για τέταρτη ημέρα οι οδηγοί ταξί στην Αττική, συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο
Ραντεβού τη Δευτέρα στη Βουλή μέχρι την ψήφιση
Στην τέταρτη ημέρα των απεργιακών κινητοποιήσεών τους βρίσκονται σήμερα οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία προς τη Βουλή, τόσο πεζή όσο και με τα οχήματά τους.
Αναλυτικά, ενώ οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών της Αττικής (ΣΑΤΑ) συνεχίζονται, κανονικά κυκλοφορούν οι οδηγοί στην Περιφέρεια.
«Θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση εδώ στα γραφεία μας και κατάληξη έξω από τη Βουλή, όπου θα παραμείνουμε όσο διαρκέσει η διαδικασία. Έχουμε ζητήσει η ψήφιση να γίνει κατ' άρθρο, ώστε να γνωρίζει όλη η κοινωνία ποιος βουλευτής ψήφισε τι κατά της δημόσιας μεταφοράς», κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του συνδικάτου.
Η τρέχουσα απεργία αναμένεται να λήξει αύριο, Σάββατο 21 Μαρτίου στις 06:00 το πρωί, ωστόσο ο κλάδος ετοιμάζεται ήδη για την κορύφωση του αγώνα του. Τη Δευτέρα το ΣΑΤΑ απευθύνει πανελλαδικό κάλεσμα για μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή.
