Απεργία ταξί: Οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα - Πεζή συγκέντρωση στις 10:30 στο ΣΑΤΑ
Συνεχίζεται για τέταρτο 24ωρο η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να καλεί στις 10.30 πεζή συγκέντρωση στα γραφεία του.
Χθες, Πέμπτη (19/3) οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση, ενώ προχθές πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.
Υπενθυμίζεται ότι εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.
Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το οποίο αντιδρά ο κλάδος, έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και βρίσκεται σε διαδικασία προς ψήφισή του.
