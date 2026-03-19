Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ στην Αργολίδα, στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός
Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλιά εθνική Άργους–Κορίνθου, πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας από τη βροχή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην παλιά εθνική οδό Άργους–Κορίνθου, στο ύψος των Διδύμων και συγκεκριμένα στις στροφές προς τα Δερβενάκια, στην Αργολίδα.
Σύμφωνα με το argolidaportal.gr, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η σύγκρουση φέρεται να προκλήθηκε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, εξαιτίας της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Άργους, καθώς και η Πυροσβεστική, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

