Φορτηγά στη Λέρο αποχαιρετούν με κόρνες και αναμμένα φώτα το Blue Star 2 που πάει για συντήρηση, δείτε βίντεο
Στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, έδεσε το πρωί της Δευτέρας (16/3), το πλοίο ολοκληρώνοντας τα δρομολόγια του στην γραμμή των Δωδεκανήσων
Τέσσερα φορτηγά αποχαιρέτησαν στη Λέρο το πλοίο Blue Star 2, το οποίο θα μεταβεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok λίγο πριν την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι της Λέρου τέσσερα πολύχρωμα φορτηγά στημένα στη σειρά αποχαιρετούν το Blue Star 2 που τους εξυπηρετούσε με συνεχείς κόρνες και αναμμένα φώτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lerosnews.gr, το πλοίο έδεσε το πρωί της Δευτέρας (16/3), το πλοίο BLUE STAR 2, ολοκληρώνοντας τα δρομολόγια του στην γραμμή των Δωδεκανήσων.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ναυπηγείο θα προχωρήσει και η εγκατάσταση scrubbers, δηλαδή συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην προσαρμογή του πλοίου στους σύγχρονους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ναυτιλίας.
Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τρεις μήνες, Γι' αυτό το διάστημα το Superfast XI αναμένεται να εξυπηρετήσει τη γραμμή της Δωδεκανήσου, διατηρώντας την ομαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας.
!! Πάει για την συντήρηση του απ' ότι γνωρίζω !!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
