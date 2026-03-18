ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Εκπνέει σήμερα (18/3) η προθεσμία αιτήσεων, 1.696 μόνιμες θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ

Εκπνέει σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά 1.696 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στον χώρο της Υγείας.

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ποιους αφορά

Η προκήρυξη 2Κ/2026 απευθύνεται σε υποψηφίους:

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 839 θέσεις

-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 857 θέσεις

Επιπλέον, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στα νοσοκομεία συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που επιδιώκουν μόνιμη εργασία στο Δημόσιο και στον χώρο της υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός της προθεσμίας, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία το σύστημα κλείνει αυτόματα.


Παράβολο και διαδικασία

Απαιτείται παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)» στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).


Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) υπάρχει σχετικός σύνδεσμος («ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») που οδηγεί απευθείας στην εφαρμογή.

Ο κωδικός του παραβόλου πρέπει να καταχωριστεί στην αίτηση και να βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» κατά την επιλογή «Οριστικοποίηση», διαφορετικά η αίτηση δεν ολοκληρώνεται.

Δικαιολογητικά και επιλογές

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο κατηγορία προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Στην αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τις θέσεις. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων ή συνδυασμός κατηγοριών επιφέρει αυτοδίκαιο αποκλεισμό.

Με βάση το άρθρο 43 του ν. 5083/2024, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ανά κατηγορία και ειδικότητα. Για την ειδικότητα ΤΕ Μαιευτικής (κωδικοί 693 έως 848, συνολικά 156 θέσεις), οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως 120 προτιμήσεις.

Επισημαίνεται ότι όλα τα προσόντα και τα κριτήρια που δηλώνονται πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σχετικά Άρθρα

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

