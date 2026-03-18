Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Συγγρού και Κηφισίας

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (18/3) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου - Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (18/3) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στην άνοδο της Συγγρού, από το ύψος του ΦΙΞ.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και στη Μιχαλακοπούλου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία – Συγκέντρωση στις 11:30πμ στην Αθήνα

Υπενθυμίζεται ότι ,συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου για δεύτερη ημέρα η πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών ταξί, με πεζή συγκέντρωση στις 11.30πμ έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), όπου θα πάρουν μέρος και απεργοί από σωματεία ταξί της περιφέρειας.





