Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής: Ποια είναι τα συμπτώματα ρήξης και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, τι εξηγεί ο αγγειοχειρουργός

Για να πραγματοποιηθεί όμως με επιτυχία, απαιτείται η εκτέλεσή της από έμπειρο αγγειοχειρούργο, σε ειδικά εξοπλισμένα χειρουργεία.Η διαδικασία αποκατάστασης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Στην περίπτωση της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης, οι ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες για μετεγχειρητική παρακολούθηση. Η πλήρης ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση από επαγγελματίες υγείας. Στη περίπτωση της ενδοαγγειακής αποκατάστασης, η νοσηλεία διαρκεί πολύ λιγότερο και δεν ξεπερνά τις τρείς ημέρες, καθώς και η ανάρρωση είναι πολύ πιο ταχεία.Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για την καρδιά είναι ζωτικής σημασίας μετά από διάγνωση ΑΚΑ ή χειρουργική επέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει τη διακοπή του καπνίσματος, τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης, την ισορροπημένη διατροφή και την τακτική άσκηση.Ένα ΑΚΑ που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, καθώς μπορεί να ραγεί, οδηγώντας σε εσωτερική αιμορραγία και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή συνέπειες. Μόλις διαγνωστεί ένα AΚΑ, η έγκαιρη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της ρήξης και τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, ώστε να διατηρήσουν μια υγιή και δραστήρια ζωή.Ενώ το AΚΑ είναι πιο συχνό στους άνδρες, οι γυναίκες μπορούν επίσης να αναπτύξουν αυτή την πάθηση. Είναι σημαντικό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ειδικά για τα άτομα με παράγοντες κινδύνου, να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο.Εάν εμφανίσετε σοβαρό και ξαφνικό κοιλιακό πόνο ή πόνο στην πλάτη, λιποθυμία, ζάλη σε συνδυασμό με πτώση της αρτηριακής πίεσης ή άλλα συμπτώματα που υποδηλώνουν ρήξη AΚΑ, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια ή καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.Τα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που απαιτεί έγκαιρη ανίχνευση και κατάλληλη αντιμετώπιση.*Στο Metropolitan Hospital λειτουργεί μια σύγχρονη, άρτια οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη Αγγειοχειρουργική Κλινική. Χάρη στο υψηλού επιπέδου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της, καθώς και στον εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτει, η Κλινική προσφέρει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των αγγειοχειρουργικών παθήσεων και βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των ασθενών, 24 ώρες το 24ωρο.