Απεργία στα ταξί: Σε εξέλιξη οι απεργιακές κινητοποιήσεις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε πανελλαδική απεργία διαρκείας προχωρούν από τις 6 το πρωί σήμερα (17/03) οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.
Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως ότου ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το οποίο -όπως υποστηρίζει ο κλάδος- περιλαμβάνει ρυθμίσεις στις οποίες αντιτίθενται έντονα οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί.
Οι αυτοκινητιστές πραγματοποιούν αυτή την ώρα πορεία πεζοί στο κέντρο της Αθήνας.
Η πορεία διαμαρτυρίας πλησιάζει προς το Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινώντας από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και περνώντας από τη Σταδίου προς τη Βουλή και τη Βασιλίσσης Σοφίας.
Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026, δηλαδή από φέτος και μετά για όσα αυτοκίνητα αντικαθίστανται, θα πρέπει οι οδηγοί να το αντικαταστήσουν με ηλεκτροκίνητα. Ζητούν αυτό να πάρει μια παράταση τουλάχιστον μέχρι το 2035. Παράλληλα αντιδρούν και στη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ. οχήματα και βαν να πραγματοποιούν αστικές μεταφορές επιβατών, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζεται το έργο των ταξί.
Όλα αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία αντιτίθενται οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις προς αεροδρόμια, λιμάνια ή γενικότερα στους δρόμους.
Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi
