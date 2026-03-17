Απεργία στα ταξί: Σε εξέλιξη οι απεργιακές κινητοποιήσεις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτογραφίες: William Faithful
Σε πανελλαδική απεργία διαρκείας προχωρούν από τις 6 το πρωί σήμερα (17/03) οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως ότου ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το οποίο -όπως υποστηρίζει ο κλάδος- περιλαμβάνει ρυθμίσεις στις οποίες αντιτίθενται έντονα οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί.

Οι αυτοκινητιστές πραγματοποιούν αυτή την ώρα πορεία πεζοί στο κέντρο της Αθήνας.

Η πορεία διαμαρτυρίας πλησιάζει προς το Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινώντας από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και περνώντας από τη Σταδίου προς τη Βουλή και τη Βασιλίσσης Σοφίας.


Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026, δηλαδή από φέτος και μετά για όσα αυτοκίνητα αντικαθίστανται, θα πρέπει οι οδηγοί να το αντικαταστήσουν με ηλεκτροκίνητα. Ζητούν αυτό να πάρει μια παράταση τουλάχιστον μέχρι το 2035. Παράλληλα αντιδρούν και στη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ. οχήματα και βαν να πραγματοποιούν αστικές μεταφορές επιβατών, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζεται το έργο των ταξί.

Όλα αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία αντιτίθενται οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις προς αεροδρόμια, λιμάνια ή γενικότερα στους δρόμους.



Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

