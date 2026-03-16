Φυλάκιση με αναστολή σε 22χρονο που έτρεχε με 179 χλμ. στη Θεσσαλονίκη, τι είπε στην απολογία του
ΕΛΛΑΔΑ
Σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 22χρονος οδηγός που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα, επειδή έτρεχε με 179 χλμ/ώρα σε επαρχιακό δρόμο του νομού Θεσσαλονίκης, με όριο ταχύτητας τα 90 χλμ/ώρα.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο ίδιος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι πήγαινε εσπευσμένα να βρει την αδελφή του στα Ιωάννινα, όταν εκείνη τον κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο και του είπε ότι έπαθε κρίση πανικού.

Εκτός από την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης