«Η δολοφονία του δεν θα μείνει ατιμώρητη», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην Καλαμαριά
«Όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου», αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας - Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση
Σε ανακοίνωση προχώρησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη, του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά μετά από επίθεση με μαχαίρι την περασμένη Πέμπτη (12/3).
Όπως αναφέρει ο Νικόλαος Γ. Αλεξανδρής, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, «τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το «παιδί» αυτό έχει όνομα, Κλεομένης και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.
Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση, να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη (αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στην δολοφονία) όπως του (-ς) αξίζει.
Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα, σε πρώτη φάση, να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου.
Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη.
Υ.Γ. Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς το «είμαστε όλοι ΠΑΟΚ» είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη.
Με σεβασμό και εκτίμηση,
Νικόλαος Γ. Αλεξανδρής».
Την ίδια ώρα, στο σημείο όπου ο 20χρονος Κλεομένης άφησε την τελευταία του πνοή, φίλοι του αλλά και απλός κόσμος έχουν αφήσει κεράκια και διακριτικά της αγαπημένης του ομάδας, του ΠΑΟΚ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
