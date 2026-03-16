Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το φονικό
Νέο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα έχει καταγράψει από άλλη γωνία την κατάρρευση του 20χρονου μετά τη φονική συμπλοκή
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου μετά την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνοντας τη στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στον δρόμο.
Στο υλικό που μετέδωσε η τηλεόραση της ΕΡΤ φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό.
Πρώτοι περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος που νωρίτερα είχε μαχαιρωθεί, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.
Σύμφωνα με το βίντεο, τα δύο παιδιά αρχικά δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι ο φίλος τους έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, όταν στρίβουν στη γωνία και αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν στο σημείο για να τον βοηθήσουν.
Ένας από τους φίλους του, βγάζει το κινητό του τηλέφωνο και ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σταματά για βοήθεια και ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
