Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
«Μαζί στη Γιορτή»: Το 2ο Φεστιβάλ ισότιμης συμπερίληψης της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος από το Μέγαρο Μουσικής έως το Γαλαξίδι
Το φεστιβάλ ξεκινά στις 30 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής με το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «ΜΑΖΙ στη Ζωή, ΜΑΖΙ στη Σκηνή – μια Ιστορία από το Γαλαξίδι», με πρωταγωνιστές τα μέλη της ΕΣΤΙΑΣ
Η πολυβραβευμένη κοινότητα συμβίωσης ενηλίκων με νοητικές-αναπτυξιακές αναπηρίες «ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος», με έδρα το Γαλαξίδι, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού «Μαζί στη Γιορτή» με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 30 Απριλίου και 23 Μαΐου. Μια διοργάνωση που πέρσι έφερε κοντά τους ενεργούς πολίτες κάθε ηλικίας και διαφορετικότητας μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που προετοίμασαν και βίωσαν ΜΑΖΙ χιλιάδες μαθητές, εθελοντές και όλοι οι τοπικοί κοινωνικοί εταίροι, δημιουργώντας μια συλλογική παρακαταθήκη.
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας. Συνδιοργανώνεται από την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, τον Δήμο Δελφών και το Ξενοδοχείο Γανυμήδης, και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης «Όλοι Μαζί, Όλοι Ίσοι» της δομής της «Γέφυρα». Μέγας χορηγός είναι η Lamda Development.
Στο Μέγαρο Μουσικής η έναρξη του Φεστιβάλ
Στις 22 και 23 Μαΐου το Φεστιβάλ στη Φωκίδα
Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται και η δράση «Ενώνουμε τα βήματά μας», με αγώνες δρόμου που συνδιοργανώνονται από την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος και το TihioRace, όπου η συμμετοχή και η κοινή προσπάθεια έχουν μεγαλύτερη σημασία από τον τερματισμό. Το διήμερο κορυφώνεται με την τελετή λήξης «Ενωμένοι Γιορτάζουμε!», με απονομές, κεράσματα από συλλόγους και μια ανοιχτή γιορτή με μουσική και χορό για όλους.
«Ηχηρό μήνυμα ομοψυχίας»
Η κα Giovanna Καμπούρη, Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος, επισημαίνει : «Το περσινό μας 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού “Μαζί στη Γιορτή” έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα ομοψυχίας και ισότιμης συμπερίληψης στις χιλιάδες ανθρώπων που συμμετείχαν, αλλά ιδίως στα πάνω από 1.800 άτομα κάθε ρόλου, ηλικίας και διαφορετικότητας που το προετοίμασαν εθελοντικά για πολλούς μήνες ΜΑΖΙ. Το οικουμενικό αυτό μήνυμα θα ακουστεί δυνατά φέτος πέρα από τα σύνορα της Στερεάς Ελλάδας, ξεκινώντας στην Αθήνα με το εμβληματικό συμπεριληπτικό υπερθέαμα, το οποίο ξεχώρισε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως μια παράσταση που αξίζει να την υποστηρίξει και να δώσει την ευκαιρία στο κοινό του να την παρακολουθήσει».
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δηλώνει με αφορμή τη διοργάνωση: « Αγκαλιάζουμε με θέρμη τους εμπνευστές και δημιουργούς του Φεστιβάλ και ενθαρρύνουμε την επιλογή τους να… ανοίξουν τη διοργάνωση πέρα από τα σύνορα του Γαλαξιδιού, επιβεβαιώνοντας το οικουμενικό μήνυμα της Ισότιμης Συμμετοχής κάθε ανθρώπου στην Καλλιτεχνική Έκφραση, στον Αθλητισμό και ιδίως στον Εθελοντισμό! Το Φεστιβάλ και οι σκοποί του ταυτίζονται απόλυτα με την κεντρική πολιτική μας επιλογή να δώσουμε προτεραιότητα στην κοινωνική μέριμνα. Δράσεις και παρεμβάσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους. Μέσα από το πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021 – 2027» εξασφαλίσαμε και διαθέτουμε χρηματοδοτήσεις για κοινωνικές δράσεις και δομές. Οι ανάγκες βεβαίως είναι πολλές και για να καλυφθούν, επιβάλλεται να συνεργαστούμε όλοι αρμονικά και παραγωγικά!».
Τέλος ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, συνδιοργανωτής του Φεστιβάλ τονίζει: ««Το Φεστιβάλ “ΜΑΖΙ στη Γιορτή” με την περσινή πρώτη διοργάνωση απέκτησε στέρεες βάσεις. Φέτος έρχεται να εδραιωθεί ως ένας θεσμός, που με επίκεντρο την “ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος”, ο τόπος μας στέλνει και πάλι ένα μήνυμα κοινωνικής συνοχής, όπου όλοι μαζί φωτίζουμε τη δύναμη των πολλών, ως ενεργά μέλη μιας ισχυρής αλυσίδας αλληλεγγύης. Η ευημερία της κοινωνίας του μέλλοντος περνά μέσα από τη συνέργεια των υγιών δυνάμεων, η οποία θα έχει ως στόχο την καταπολέμηση κάθε παράγοντα απομόνωσης. Η γιορτή είναι…Γιορτή, μόνο αν τη βιώνουμε όλοι ΜΑΖΙ».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 30 Απριλίου
20:00 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα Τριάντη
Μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «ΜΑΖΙ στη Ζωή, Μαζί στη Σκηνή»
Σύλληψη - χορογραφία- σκηνοθεσία: Αθηνά Δόγκα
Πρωταγωνιστές: 40μελής χορευτική ομάδα Γαλαξιδίου, με και χωρίς αναπηρίες
Αφήγηση: Λένα Παπαληγούρα, ηθοποιός
Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στο Γαλαξίδι το 2025, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΜΑΖΙ στη Γιορτή». Το Φεστιβάλ-ύμνος στον ενεργό πολίτη κάθε ηλικίας και κοινωνικής ομάδας ήταν πρωτοβουλία της πολυβραβευμένης κοινότητας «Εστία Άγιος Νικόλαος», όπου τα τελευταία 33 χρόνια άτομα με και χωρίς αναπτυξιακές αναπηρίες ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν μαζί, σε μια σχέση αμοιβαίου εμπλουτισμού. Η παράσταση είναι μια ζωντανή, συμπεριληπτική σκηνική σύνθεση στην οποία άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία, παιδιά, μέλη της Εστίας και πολίτες του Γαλαξιδίου εμφανίζονται επί σκηνής χωρίς ρόλους, μόνο με την αλήθεια τους. Η φετινή παράσταση του έργου εστιάζει στη συνύπαρξη, την ορατότητα και τη συλλογική παρουσία και αποτελεί μέρος του 2ου Φεστιβάλ «ΜΑΖΙ στη Γιορτή».
Παρασκευή 22 Μαΐου
10:00- 14:00 Κλειστό Γήπεδο Ιτέας
Σχολική Δράση ΜΑΖΙ στη Γιορτή «Ισότιμες Κοινότητες». Η φετινή δράση είναι αθλητική, με τουρνουά του Παραολυμπιακού αθλήματος καθιστό βόλεϊ (sitting volleyball). Με συνδιοργάνωση από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φωκίδας και την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, και την αιγίδα και καθοδήγηση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, ομάδες από όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού, προπονούνται ήδη, ενώ παράλληλα γίνονται μαθήματα ευαισθητοποίησης μέσα στις τάξεις. Ο τελικός με τις ομάδες όλων των σχολείων σχολεία, θα αναδείξει όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις ομάδες, παρουσία παραολυμπιακών αθλητών.
Η δράση λειτουργεί συνεργατικά με την δράση «Παραολυμπιακό Πανόραμα» που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τη Παραολυμπιακή Επιτροπή στην Άμφισσα στις 20 Μαίου με διαφορετικά αθλήματα.
18:00- 23:00 Κτήμα της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος, στο Γαλαξίδι
ΜΑΖΙ στη Γιορτή «Δημιουργούμε με την ΕΣΤΙΑ» Πλήθος δράσεων για όλες τις ηλικίες, καλλιτεχνικά εργαστήρια, παιχνίδια, μουσική και τραγούδι. Φέτος την μπυραρία μας θα συντονίζει ο Ηλίας Μαμαλάκης με πολλούς βοηθούς με και χωρίς αναπηρίες.
Σάββατο 23 Μαΐου
10:00- 17:00 Κέντρο Γαλαξιδίου
ΜΑΖΙ στη Γιορτή, Δράσεις Διασύνδεσης και Ομαδικότητας. Πολλαπλές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη. Η σημαντικότερη δράση φέτος θα είναι το «Art Sparks», ένα διαγενεακό εργαστήρι τέχνης για παππούδες/γιαγιάδες και παιδιά που θα προσφέρει το Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.
18:00 Κέντρο Γαλαξιδίου
ΜΑΖΙ στη Γιορτή «Ενώνουμε τα Βήματα μας». Με συνδιοργανωτή φέτος το TihioRace, θα γίνουν 2 αγώνες 5χμ και 1χμ, όπου όλοι θα είναι νικητές.
20:30 Πλατεία Μάμα Γαλαξίδι
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ –«Ενωμένοι Γιορτάζουμε!» Απονομές, ομιλίες και χαιρετισμοί, κεράσματα από όλους τους συλλόγους, μουσική και χορός μέχρι αργά την νύχτα.
Λίγα λόγια για το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος
Από το 1993, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος στο Γαλαξίδι, λειτουργεί ως κοινότητα συμβίωσης ενηλίκων με και χωρίς αναπτυξιακές αναπηρίες όπου όλοι ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν μαζί, με γνώμονα τον αμοιβαίο εμπλουτισμό. Η Ισότιμη Συμπερίληψη, η Εξωστρέφεια αλλά και η Διακυβέρνηση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της λειτουργίας της ΕΣΤΙΑΣ, της οποίας το μοντέλο είναι πρότυπο εντός και εκτός Ελλάδας.
