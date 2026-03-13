Σήμερα το διαδικτυακό σεμινάριο για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων 2026 της ΠΟΕ-ΔΟΥ, υπό την αιγίδα της ΑΑΔΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Σεμινάριο ΑΑΔΕ Φορολογικές δηλώσεις

Η ώρα έναρξης του σεμιναρίου έχει οριστεί για τις 16:00 - Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ,  Γιώργος Πιτσιλής

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ) και το Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση, υπό την αιγίδα της ΑΑΔΕ, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο για τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων και εντύπων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, καθώς και Νομικών Οντοτήτων, για το φορολογικό έτος 2026.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, από τις 16:00 έως τις 20:00.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος και να λάβουν πολύτιμες κατευθύνσεις για τη σωστή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ,  Γ. Πιτσιλής.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι τα στελέχη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, συγκεκριμένα η κα Αναστάσια Ετμεζόγλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Φυσικών Προσώπων, και ο κ. Ματθαίος Χαπίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Προσώπων.

Tο σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν δωρεάν όλοι οι συνδρομητές πανελλαδικά χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω της ιστοσελίδας https://poedoy.gr
