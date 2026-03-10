Αναβαθμίζονται με σύγχρονο εξοπλισμό 11 Καλλιτεχνικά σχολεία σε όλη τη χώρα

Στα 6 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης - Σοφία Ζαχαράκη: «Αναβαθμίζουμε την ποιότητα των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία με νέα μέσα και σύγχρονο εξοπλισμό»