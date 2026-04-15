Τούρκος διαιτητής που δέχθηκε μπουνιές σε αγώνα στην Τουρκία το 2023 ορίστηκε για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός των playoffs
Ο Χαλίλ Ομούτ Μελέρ τον Δεκέμβριο του 2023 «σφύριξε» τον αγώνα της Ρίζεσπορ με την Ανκαραγκουτσού και με τη λήξη της αναμέτρησης δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο των γηπεδούχων 

Τον Τούρκο Χαλίλ Ομούτ Μελέρ όρισε η ΕΠΟ έτσι ώστε να διευθύνει το ντέρμπι «αιωνίων» στην 2η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague, το βράδυ της Κυριακής (19/4, 21:00).

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν την τελευταία τους μάχη στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, αφού από τη νέα σεζόν οι «πράσινοι» θα μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ, πριν μπουν στο νέο τους... σπίτι στο Βοτανικό.

Και όλοι εύχονται το ντέρμπι να ολοκληρωθεί ομαλά.

Άλλωστε, υπάρχει ένας παραπάνω λόγος ανησυχίας, και είναι ο ίδιος ο Τούρκος ρέφερι. Πίσω στον Δεκέμβριο του 2023, ο Μελέρ ήταν ο «άρχων» του αγώνα ανάμεσα σε Ανκαραγκουτσού και Ρίζεσπορ.


Μετά το τριπλό σφύριγμα της λήξης, ο ίδιος δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο των γηπεδούχων, που του έριξε γροθιά στο πρόσωπο και τον έριξε στο χορτάρι.

Στη συνέχεια μάλιστα δέχθηκε κι άλλα χτυπήματα από ανθρώπους που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, πριν μεταβεί στο νοσοκομείο και δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε την τότε τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε διακοπή των αγώνων.

Μετά την επίθεση, ο 39χρονος Μέλερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του έγινε τομογραφία.

Ανακοινώθηκε ότι ο έμπειρος διαιτητής, ο οποίος είχε ρωγμή στο ζυγωματικό του, δεν ήταν σε κίνδυνο για τη ζωή του, αλλά ήταν υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες.


Ο ίδιος σύμφωνα, με τα όσα είχαν αναφέρει στη γειτονική χώρα ήταν απογοητευμένος με τα όσα συνέβησαν.

Μάλιστα, μετά από αυτό το περιστατικό, ο Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την διαιτησία. «Τελείωσε για μένα.

Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», είπε.

Ωστόσο, λίγους μήνες μετά ο 39χρονος ρέφερι επέστρεψε στη δράση και πλέον ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ελλάδα για να διευθύνει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.


