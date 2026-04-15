Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Τούρκος διαιτητής που δέχθηκε μπουνιές σε αγώνα στην Τουρκία το 2023 ορίστηκε για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός των playoffs
Ο Χαλίλ Ομούτ Μελέρ τον Δεκέμβριο του 2023 «σφύριξε» τον αγώνα της Ρίζεσπορ με την Ανκαραγκουτσού και με τη λήξη της αναμέτρησης δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο των γηπεδούχων
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν την τελευταία τους μάχη στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, αφού από τη νέα σεζόν οι «πράσινοι» θα μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ, πριν μπουν στο νέο τους... σπίτι στο Βοτανικό.
Και όλοι εύχονται το ντέρμπι να ολοκληρωθεί ομαλά.
Άλλωστε, υπάρχει ένας παραπάνω λόγος ανησυχίας, και είναι ο ίδιος ο Τούρκος ρέφερι. Πίσω στον Δεκέμβριο του 2023, ο Μελέρ ήταν ο «άρχων» του αγώνα ανάμεσα σε Ανκαραγκουτσού και Ρίζεσπορ.
Faruk Koca’yı anlayacağımız gün yakındır! Halil Umut Meler isimli Hakemin Dünyanın gözü önünde aşağılandığı gün! pic.twitter.com/aCR580odl4— Bahtiyar Okumuş (@BahtiyarZh1907) January 8, 2026
Μετά το τριπλό σφύριγμα της λήξης, ο ίδιος δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο των γηπεδούχων, που του έριξε γροθιά στο πρόσωπο και τον έριξε στο χορτάρι.
Στη συνέχεια μάλιστα δέχθηκε κι άλλα χτυπήματα από ανθρώπους που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, πριν μεταβεί στο νοσοκομείο και δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.
Η κατάσταση αυτή οδήγησε την τότε τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε διακοπή των αγώνων.
Μετά την επίθεση, ο 39χρονος Μέλερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του έγινε τομογραφία.
Ανακοινώθηκε ότι ο έμπειρος διαιτητής, ο οποίος είχε ρωγμή στο ζυγωματικό του, δεν ήταν σε κίνδυνο για τη ζωή του, αλλά ήταν υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες.
🚨🚨| The president of the Turkish club Ankaragücü, punched referee Halil Umut Meler in the face after his club conceded a draw in the dying moments vs. Rizespor. 🇹🇷— Transfer Sector (@TransferSector) December 11, 2023
The official then collapsed, and was kicked on the ground by several players.
Inexplicably vile. 🤮 pic.twitter.com/ouB1fITbrh
Μάλιστα, μετά από αυτό το περιστατικό, ο Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την διαιτησία. «Τελείωσε για μένα.
Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», είπε.
Ωστόσο, λίγους μήνες μετά ο 39χρονος ρέφερι επέστρεψε στη δράση και πλέον ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ελλάδα για να διευθύνει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.
🚨 A Turkish Super Lig referee was punched to the ground by Ankaragucu's president after storming onto the pitch following his side's draw with Rizespor.— Football Talk (@FootballTalkHQ) December 12, 2023
Referee Halil Umut Meler was knocked over by Ankaragucu president Faruk Koca, after he ran onto the pitch after his team… pic.twitter.com/Fb4adxrKkO
