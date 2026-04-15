Τούρκος διαιτητής που δέχθηκε μπουνιές σε αγώνα στην Τουρκία το 2023 ορίστηκε για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός των playoffs

🚨 A Turkish Super Lig referee was punched to the ground by Ankaragucu's president after storming onto the pitch following his side's draw with Rizespor.



Referee Halil Umut Meler was knocked over by Ankaragucu president Faruk Koca, after he ran onto the pitch after his team… pic.twitter.com/Fb4adxrKkO — Football Talk (@FootballTalkHQ) December 12, 2023

Ο ίδιος σύμφωνα, με τα όσα είχαν αναφέρει στη γειτονική χώρα ήταν απογοητευμένος με τα όσα συνέβησαν.Μάλιστα, μετά από αυτό το περιστατικό, ο Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την διαιτησία. «Τελείωσε για μένα.Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», είπε.Ωστόσο, λίγους μήνες μετά ο 39χρονος ρέφερι επέστρεψε στη δράση και πλέον ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ελλάδα για να διευθύνει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.