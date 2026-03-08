Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Ερχονται 13 πτήσεις επαναπατρισμού σήμερα από τη Μέση Ανατολή, φεύγουν άλλες 8 για Αίγυπτο και Ισραήλ
Πολύ υψηλές οι πληρότητες και στις ελάχιστες προγραμματισμένες πτήσεις των αεροπορικών
Με πολύ υψηλές πληρότητες αναχωρούν για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» όσες -λίγες- προγραμματισμένες πτήσεις πετούν από αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής με Έλληνες αλλά και ξένους ταξιδιώτες που θέλουν επιστρέψουν στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που το υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει σταθερά και τις πτήσεις επαναπατρισμού από μεγάλα αλλά και πιο περιφερειακά αεροδρόμια του εξωτερικού.
Αντίστοιχα, φεύγουν από το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας και ξένοι κάτοικοι που θέλουν να βρεθούν στις χώρες διαμονής τους.
Ειδικότερα, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 13 πτήσεις επαναπατρισμού σε συμφωνίες με διάφορες αεροπορικές, με τις περισσότερες πτήσεις να αφορούν το Τελ Αβίβ, ενώ επιπλέον 8 πτήσεις επαναπατρισμού έχουν προγραμματιστεί να φύγουν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Πιο συγκεκριμένα για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις από Τελ Αβίβ, 3 πτήσεις από Τάμπα της Αιγύπτου, δύο πτήσεις από Ντουμπάι, μία πτήση από Ριάντ, μία από Χουργκάδα της Αιγύπτου και ακόμη μία από Αμμαν. Από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα φύγουν 8 συνολικά πτήσεις επαναπατρισμού σε αεροδρόμια του εξωτερικού, οι 6 προς το Τελ Αβίβ και οι 2 προς την Τάμπα της Αιγύπτου.
Οι πτήσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με ξένες αεροπορικές, πέραν των δύο εγχώριων αεροπορικών, AEGEAN και SKY Express που βρίσκονται από το περασμένο Σάββατο, οπότε και ξέσπασε η κρίση, σε συνεχείς συνεννοήσεις με το υπουργείο Εξωτερικών.
Παράλληλα, όπως είναι εύλογο, συνεχίζονται και οι ακυρώσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος -αν και λιγότερες σε σύγκριση με την περασμένη Κυριακή, δεδομένου ότι οι αεροπορικές καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διατηρήσουν, τηρουμένων των αναλογιών, μία σχετική κανονικότητα και να καλύψουν τους επιβάτες που θέλουν να μεταβούν πίσω στις πατρίδες τους.
Σήμερα οι ακυρώσεις είναι 27 στον αριθμό, 12 αφίξεις και 15 αναχωρήσεις.
Χθες η Εmirates πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη πτήση επαναπατρισμού που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, η οποία εκτελέστηκε με αεροσκάφος τύπου Airbus A380, χωρητικότητας 613 θέσεων, ενώ για σήμερα στην προγραμματισμένη πτήση της για Αθήνα από το Ντουμπάι δεν …πέφτει, κατά τις πληροφορίες, καρφίτσα.
