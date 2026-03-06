Χειροπέδες σε 46χρονο στο Χαλάνδρι που είχε 9 κιλά κάνναβης και πιστόλι-ρέπλικα στο σπίτι του
Χειροπέδες σε 46χρονο στο Χαλάνδρι που είχε 9 κιλά κάνναβης και πιστόλι-ρέπλικα στο σπίτι του

Είχε ως ορμητήριο το σπίτι του - Δείτε βίντεο

Χειροπέδες σε 46χρονο στο Χαλάνδρι που είχε 9 κιλά κάνναβης και πιστόλι-ρέπλικα στο σπίτι του
Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρι.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Μαρτίου, μετά από έρευνα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του 46χρονου στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, με ορμητήριο οικία στην περιοχή του Χαλανδρίου, η οποία είχε τεθεί υπό διαρκή διακριτική επιτήρηση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αλλά και στην κατοχή του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

9 κιλά και 172 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

πιστόλι-ρέπλικα

3 κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
