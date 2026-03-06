Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία με 14 συλλήψεις και εκατοντάδες ελέγχους

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν 226 άτομα και 152 οχήματα και διενεργήθηκαν 22 έρευνες σε σπίτια





Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα, οχήματα και κατοικίες. Ειδικότερα, ελέγχθηκαν 226 άτομα και 152 οχήματα και διενεργήθηκαν 22 έρευνες σε σπίτια. Από την επιχείρηση προσήχθησαν επίσης 17 άτομα και βεβαιώθηκαν 78 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ ακινητοποιήθηκαν 3 οχήματα.



Δεκατέσσερις συλλήψεις Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά 14 ατόμων για διάφορα αδικήματα.



Ειδικότερα:



Επτά άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.







Ένα άτομο συνελήφθη λόγω καταδικαστικής απόφασης που εκκρεμούσε σε βάρος του.



Δύο άτομα συνελήφθησαν για λειτουργία επιχείρησης συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς και για υποβάθμιση του περιβάλλοντος.



Κατασχέσεις και μεγάλες ποσότητες μετάλλων

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις αντικειμένων που σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:



Ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ



Ένας αναδιπλούμενος σουγιάς



Ένα κινητό τηλέφωνο και μία τσάντα που είχαν αφαιρεθεί σε περιστατικό κλοπής



Περίπου 60 τόνοι μεταλλικών αντικειμένων



Τα κατασχεθέντα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από σειρά υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, όπως η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, η ομάδα ΤΔΝ της ΥΔΕΕ Πύργου, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Πύργου, η ομάδα ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας, καθώς και τα Αστυνομικά Τμήματα Πηνειού, Βουπρασίας και Ανδραβίδας–Κυλλήνης.



Παράλληλα, στη δράση συνέδραμαν αστυνομικές δυνάμεις από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, συγκεκριμένα διμοιρία υποστήριξης και ομάδα ελέγχων πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, ενώ συμμετείχαν και χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Στην επιχείρηση αξιοποιήθηκε επίσης αστυνομικός σκύλος για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.



Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδα, προκειμένου να απολογηθούν για τα αδικήματα που τους αποδίδονται.



Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Ηλείας, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.