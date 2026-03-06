Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία με 14 συλλήψεις και εκατοντάδες ελέγχους

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στη Γαστούνη
Ηλείας σε καταυλισμούς της περιοχής, όπου έγιναν 14 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα, οχήματα και κατοικίες. Ειδικότερα, ελέγχθηκαν 226 άτομα και 152 οχήματα και διενεργήθηκαν 22 έρευνες σε σπίτια. Από την επιχείρηση προσήχθησαν επίσης 17 άτομα και βεβαιώθηκαν 78 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ ακινητοποιήθηκαν 3 οχήματα.
Δεκατέσσερις συλλήψεις
Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά 14 ατόμων για διάφορα αδικήματα.
Ειδικότερα:
Επτά άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ένα άτομο συνελήφθη για κλοπή.
Ένα άτομο συνελήφθη λόγω καταδικαστικής απόφασης που εκκρεμούσε σε βάρος του.
Δύο άτομα συνελήφθησαν για λειτουργία επιχείρησης συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς και για υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Τρία άτομα συνελήφθησαν για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Κατασχέσεις και μεγάλες ποσότητες μετάλλων
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις αντικειμένων που σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:
Ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ