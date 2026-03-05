Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
H ΕΛΑΣ στο άδυτο της Φυλής: Καλώδια 1.650 μέτρων για ρευματοκλοπές, σπατάλη τόνων νερού, κατάληψη δρόμων, 12 συλλήψεις
Στην επιχείρηση συμμετείχαν Drone, Διμοιρία ΥΑΤ, εκπαιδευμένος σκύλος και ειδικός Διαμεσολαβητής - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου σε οικισμό Ρομά που γειτνιάζει με το Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, Yπηρεσιών του Δήμου Φυλής και του ΔΕΔΔΗΕ.
Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα 12 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ρευματοκλοπές, καθώς και 75 διακοπές παράνομων συνδέσεων ρεύματος απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή, κατάσχεση και αποξήλωση1.650 μέτρων παράνομων καλωδίων που ήταν συνδεδεμένα απευθείας με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Στην ίδια επιχείρηση καταγράφηκαν 53 περιπτώσεις υδροκλοπής, ενώ βεβαιώθηκαν δεκάδες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου. Στη λίστα των παραβάσεων περιλαμβάνονται ακόμη αυθαίρετη κατάληψη δρόμων και άσκοπη σπατάλη μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν Drone, διμοιρία της ΥΑΤ, ειδικός διαμεσολαβητής, εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, καθώς και δυνάμεις της Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις
