Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Τέσσερις συλλήψεις μελών συμμορίας που λήστευε μαγαζιά και σπίτια στη Λάρισα
Τέσσερις συλλήψεις μελών συμμορίας που λήστευε μαγαζιά και σπίτια στη Λάρισα
Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες στην περιοχή της Αγιάς
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης από την αστυνομία στην Αγιά στη Λάρισα και σε δύο χωριά της ευρύτερης περιοχής με τέσσερις συλλήψεις.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες αλβανικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.
Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας καθώς και για ληστείες, σύμφωνα με τις αρχές.
Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες στην περιοχή της Αγιάς, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες αλβανικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.
Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας καθώς και για ληστείες, σύμφωνα με τις αρχές.
Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες στην περιοχή της Αγιάς, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα