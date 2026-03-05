Τέσσερις συλλήψεις μελών συμμορίας που λήστευε μαγαζιά και σπίτια στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Συλλήψεις Συμμορία Αστυνομία

Οι τέσσερις συλληφθέντες  φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες στην περιοχή  της Αγιάς

3 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης από την αστυνομία στην Αγιά στη Λάρισα και σε δύο χωριά της ευρύτερης περιοχής με τέσσερις συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες αλβανικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας καθώς και για ληστείες, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες στην περιοχή της Αγιάς, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
3 ΣΧΟΛΙΑ

