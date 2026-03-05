Σαρωτικά αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας και μεσοβδόμαδα: Δόγμα «μηδενικής ανοχής», δείτε βίντεο από τη Σταδίου

Οι αστυνομικοί έκλειναν ανά λίγα λεπτά κάθετα όλο τον δρόμο για να δημιουργήσουν έναν ειδικό «παράδρομο» ελέγχου -Πάνω από 36.000 αλκοτέστ και 270 παραβάσεις σε μόλις πέντε μέρες