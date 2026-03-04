Μητσοτάκης: Με τον νέο δικαστικό χάρτη μειώθηκε ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων στις 650 ημέρες

Κάτι που υπηρετεί την κοινωνική συνοχή, τους θεσμούς και τελικά την ίδια τη δημοκρατία. Γι’ αυτό και η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι πάντα θωρακισμένη. Οφείλει να είναι, κ. Πρόεδρε, μακριά από αμφισβητήσεις και επιθέσεις.Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη αυτή είναι μία εμπιστοσύνη συνειδητή, γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».Ακόμη, ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι «μειώθηκαν τόσο οι εκκρεμείς υποθέσεις όσο και ο χρόνος περαίωσής τους σε ποσοστό άνω του 20%, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι όταν η πολιτεία θέλει και το εννοεί, μπορεί να κινείται γρήγορα και αποτελεσματικά, με ευελιξία αλλά και προσήλωση στο έργο το οποίο αναλαμβάνει».Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέρθηκε στην ιστορική αρχιτεκτονική αξία του Αρσακείου Μεγάρου και ότι η αναστύλωσή του έγινε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, μεταξύ των άλλων ανέφερε:«Είναι μια σημαντική συμβολή της πολιτείας στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της πατρίδας μας. Δεν είναι απλά ένα κτήριο είναι ένα ιστορικό κτίριο τεράστιας αρχιτεκτονικής αξίας. Είναι αντάξιο της αποστολής και του κύρους του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας δηλαδή του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΕίναι ένα υποδειγματικό δημόσιο έργο χωρίς καμία υπέρβαση στον προϋπολογισμό του και χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση.Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο υπουργείο Υποδομών και την ΚΤΥΠ.Το έργο της ανακαίνισης το Αρσάκειου Μεγάρου εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα ανέγερσης νέων δικαστικών Μεγάρων και ανακαίνισης υφιστάμενων περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ Το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν εκ θεού προέκυψε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Ήταν οι δικές του πρωτοβουλίες κυρίως με τις χώρες του νότου μαζί με τους άλλους ηγέτες που οδήγησαν στο να υπάρξει αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης που χρηματοδότησε την Ελλάδα με πάρα πάρα πολλά δισεκατομμύρια».Τέλος, ο κ. Φλωρίδης μετά την προβολή εικόνων από παλαιότερες συνθέσεις του ΣτΕ, ανέφερε ότι «τότε τα χρόνια εκείνα η πλειονότητα των δικαστών ήταν άνδρες και σήμερα, δόξα το θεό, είναι γυναίκες».Ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος αναφέρθηκε αρχικά στην ιστορία και τον αρχιτεκτονικό συμβολικό χαρακτήρα του δικαστικού Μεγάρου και επισήμανε το χρόνο μείωσης έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει μειώσει τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων της στους 4 μήνες.Για την πορεία του δικαστηρίου στο πέρασμα του χρόνου αναφέρθηκαν η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Γεραρής και ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ Ιωάννης Γράβαρης, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης επωμίσθηκε η σύμβουλος Επικρατείας Χριστιάνα Μπολόφη.Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ακόμη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Παναγιώτης Πικραμμένος, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι υπουργοί Κωνσταντίνος Τσιάρας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας, η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αντίστοιχα, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λιάσκος, οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Δημήτρης Φινοκαλιώτης και Ηλίας Κλάππας, αντίστοιχα, δικαστών, κ.λπ.