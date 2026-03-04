Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στην Κύπρο θα σταλεί στις 19:00 δοκιμαστικό SMS σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, προληπτικά μέτρα και σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες
Στην Κύπρο θα σταλεί στις 19:00 δοκιμαστικό SMS σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, προληπτικά μέτρα και σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες
Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί σήμερα γύρω στις 19:00, όταν θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο
Μέσα σε κλίμα παρατεταμένης έντασης στην περιοχή, η Κύπρος περνά από τα «θα δούμε» στο πρακτικό κομμάτι της προειδοποίησης των πολιτών, βάζοντας από σήμερα σε λειτουργία σύστημα μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα.
Προληπτικά μέτρα και σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες, σε περίπτωση περιστατικού ασφαλείας, ανακοίνωσε το απόγευμα ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, από το Κέντρο Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο.
Κεντρικό στοιχείο των μέτρων είναι η ενεργοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, συστήματος αποστολής SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, με δοκιμή σήμερα γύρω στις 19:00, όταν θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.
Στην πράξη, το σενάριο που περιγράφεται είναι απλό. Αν υπάρχει υπόγειο στην οικία, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κινηθούν άμεσα προς τα εκεί πεζοί και με ψυχραιμία. Αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να μείνουν εντός κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.
Για υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, ο υπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο από το αρμόδιο προσωπικό, με την επισήμανση ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.
Με λίγα λόγια, σε κατάσταση συναγερμού το ζητούμενο δεν είναι να το παίξεις «ανιχνευτής ειδήσεων» στη γειτονιά, αλλά να μειώσεις την έκθεση και να αφήσεις το σύστημα να δουλέψει.
Είναι ενδεικτικό ότι τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά ενημέρωσης μέσω SMS σε συγκεκριμένες περιοχές, με μηνύματα που αφορούσαν έκτακτες οδηγίες.
Ταυτόχρονα, η δημόσια συζήτηση για την ανάγκη ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στην Κύπρο έχει ιστορικό, ειδικά μετά τις επικρίσεις προηγούμενων ετών για κενά στην έγκαιρη ειδοποίηση.
Προληπτικά μέτρα και σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες, σε περίπτωση περιστατικού ασφαλείας, ανακοίνωσε το απόγευμα ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, από το Κέντρο Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο.
Κεντρικό στοιχείο των μέτρων είναι η ενεργοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, συστήματος αποστολής SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, με δοκιμή σήμερα γύρω στις 19:00, όταν θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.
«Μείνε ψύχραιμος, κέρδισε χρόνο»Ο κ. Ιωάννου κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και, σε περίπτωση που λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό, να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.
Στην πράξη, το σενάριο που περιγράφεται είναι απλό. Αν υπάρχει υπόγειο στην οικία, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κινηθούν άμεσα προς τα εκεί πεζοί και με ψυχραιμία. Αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να μείνουν εντός κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.
Για υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, ο υπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο από το αρμόδιο προσωπικό, με την επισήμανση ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.
Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών @K_Ioannou για προληπτικά μέτρα και οδηγίες προς τους πολίτες με στόχο την προστασία τους | 04.03.2026 pic.twitter.com/PvK3Byyiz2— Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) March 4, 2026
Το μήνυμα «μένουμε μέσα» μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίεςΜέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, η σύσταση είναι να παραμένουν οι πολίτες σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.
Με λίγα λόγια, σε κατάσταση συναγερμού το ζητούμενο δεν είναι να το παίξεις «ανιχνευτής ειδήσεων» στη γειτονιά, αλλά να μειώσεις την έκθεση και να αφήσεις το σύστημα να δουλέψει.
Γιατί τώρα και τι αλλάζειΗ ενεργοποίηση του συστήματος εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας, σε μια περίοδο που τα περιστατικά ασφάλειας και οι προειδοποιήσεις δεν είναι θεωρητικά σενάρια.
Είναι ενδεικτικό ότι τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά ενημέρωσης μέσω SMS σε συγκεκριμένες περιοχές, με μηνύματα που αφορούσαν έκτακτες οδηγίες.
Ταυτόχρονα, η δημόσια συζήτηση για την ανάγκη ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στην Κύπρο έχει ιστορικό, ειδικά μετά τις επικρίσεις προηγούμενων ετών για κενά στην έγκαιρη ειδοποίηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα