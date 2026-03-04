Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Χειροπέδες σε συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες κέρδη 300.000 ευρώ
Τα θύματα του κυκλώματος είναι δεκάδες, ενώ τα κέρδη των δραστών (άπαντες Ρομά) είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
Στην εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες αποκομίζοντας χιλιάδες ευρώ προχώρησαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση διέθετε παράνομο τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι από το οποίο πραγματοποιούνταν καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα σε όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα του κυκλώματος προσεγγίζουν τα 40, ενώ τα κέρδη των δραστών (άπαντες Ρομά) ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.
Για την υπόθεση έχουν γίνει μέχρι στιγμής έξι συλλήψεις.
