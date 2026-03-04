Χειροπέδες σε συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες κέρδη 300.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Εξαπάτηση Ζεφύρι

Χειροπέδες σε συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες κέρδη 300.000 ευρώ

Τα θύματα του κυκλώματος είναι δεκάδες, ενώ τα κέρδη των δραστών (άπαντες Ρομά) είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Χειροπέδες σε συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες κέρδη 300.000 ευρώ
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στην εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες αποκομίζοντας χιλιάδες ευρώ προχώρησαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση διέθετε παράνομο τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι από το οποίο πραγματοποιούνταν καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα του κυκλώματος προσεγγίζουν τα 40, ενώ τα κέρδη των δραστών (άπαντες Ρομά) ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν γίνει μέχρι στιγμής έξι συλλήψεις.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης