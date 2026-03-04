Ο «νόμος Πλεύρη» που οδήγησε τον Γεωργιανό στη φυλακή, ερευνάται η κατηγορία της κατασκοπείας

Χάρη στην αυστηροποίηση του πλαισίου στο μεταναστευτικό ο 36χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα και πλέον η Αντιτρομοκρατική έχει τον χρόνο να ερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση

36χρονος Γεωργιανός που προσήχθη ως ύποπτος έχει ήδη βρεθεί πίσω από τα κάγκελα.



Και αυτό, όχι για την κατασκοπεία,



χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.



Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει δύο παράλληλες γραμμές.



Η πρώτη είναι εκείνη που προχώρησε ταχύτατα: η δίκη στο αυτόφωρο για παράνομη είσοδο/παραμονή, που κατέληξε σε άμεση έκτιση ποινής.



δεύτερη είναι η ουσία της αρχικής προσαγωγής: οι υποψίες για κατασκοπευτική δράση στην περιοχή της Σούδας, όπου βρίσκεται η ναυτική βάση, με την ΕΥΠ και τις υπηρεσίες ασφαλείας να αξιολογούν το υλικό της υπόθεσης.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 36χρονος –



Γιατί έχει σημασία η άμεση φυλάκιση Στελέχη που παρακολουθούν το ποινικό σκέλος επισημαίνουν ότι σε υποθέσεις που αγγίζουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το κρίσιμο δεν είναι μόνο η κατηγορία, αλλά και ο χρόνος που χρειάζονται οι Αρχές για να ερευνήσουν σε βάθος χωρίς τον ύποπτο «εκτός κάδρου».



Αυτό είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της νέας φιλοσοφίας αυστηροποίησης που έχει περιγραφεί από κυβερνητικές πηγές ως «νόμος Πλεύρη»: όταν το μεταναστευτικό σκέλος είναι σαφές, τεκμηριωμένο και άμεσα εκτελεστό, μπορεί να δώσει στις υπηρεσίες ασφαλείας το αναγκαίο περιθώριο χρόνου για το πιο σύνθετο κομμάτι της έρευνας.



«Χρόνος» για την Αντιτρομοκρατική – και το αποτύπωμα στη Σούδα Η υπόθεση της Σούδας έχει, προφανώς, ιδιαίτερο βάρος. Η βάση αποτελεί σημείο στρατηγικής σημασίας και κάθε ένδειξη κατασκοπευτικής δραστηριότητας αξιολογείται με διαφορετική ένταση, ειδικά σε περιόδους αυξημένης διεθνούς έντασης.



Τα τελευταία 24ωρα εμπίπτουν σε αυτήν τη χρονική συγκυρία αφού η εμπόλεμη κατάσταση στη



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 36χρονος είχε κινηθεί στα Χανιά και κοντά στη ναυτική βάση, με τις Αρχές να συνδέουν την υπόθεση και με προηγούμενο περιστατικό σύλληψης 26χρονου Αζέρου που παραμένει κρατούμενος κατηγορούμενος για κατασκοπεία.



Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται ότι ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές Φεβρουαρίου και κατευθύνθηκε απευθείας στα Χανιά, νοικιάζοντας δωμάτιο με θέα στον κόλπο της Σούδας – στοιχείο που ερευνάται ως μέρος του συνολικού προφίλ κινήσεων και προθέσεων.



Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν το υλικό που εξετάζεται θα οδηγήσει σε σαφή ποινική αξιολόγηση στο σκέλος της κατασκοπείας.



Μέχρι τότε, η «πρώτη» δικαστική ετυμηγορία, για την παράνομη είσοδο, έχει ήδη παραγάγει το πιο άμεσο αποτέλεσμα: ο ύποπτος βρίσκεται στη φυλακή, ενώ η υπόθεση της Σούδας παραμένει ανοιχτή στα χέρια των υπηρεσιών ασφαλείας.