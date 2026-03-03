Γλυφάδα: Σοβαρό επεισόδιο σε λεωφορείο, 24χρονος επιτέθηκε σε άνδρα με στιλό και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο
Ο δράστης συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) εντός αστικού λεωφορείου στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 8.00 το πρωί στο δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό όταν, για άγνωστο λόγο, ένας 24χρονος επιτέθηκε με στιλό και τραυμάτισε στο πρόσωπο (μύτη και μάτια) έναν 38χρονο από την Τυνησία.
Ο 24χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών. Ο Τυνήσιος συνελήφθη για εξύβριση.
