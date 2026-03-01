Πορεία και συγκέντρωση έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα: «Κάτω τα χέρια από το Ιράν» φώναζαν, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση στο Ιράν Πρεσβεία των ΗΠΑ Διαμαρτυρία Αθήνα

Η πορεία  ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα και κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 1 Μαρτίου, η οποία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα και κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ομάδες που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις τρέχουσες εξελίξεις στο Ιράν.

​Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκε το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Τεχεράνη, φονιάδες των λαών Αμερικανοί», ενώ το κεντρικό πανό ζητούσε την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν κατά της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνδέονται με τον έλεγχο των αγορών και των ενεργειακών δρόμων στην περιοχή.



Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με αιτήματα για «πλήρη απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους» και συνθήματα αλληλεγγύης προς τον λαό του Ιράν.
