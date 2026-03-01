Ασφαλείς οι εξήντα ταξιδιώτες γραφείου ταξιδίων από τα Τρίκαλα στο Ντουμπάι
Ασφαλείς οι εξήντα ταξιδιώτες γραφείου ταξιδίων από τα Τρίκαλα στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με ανάρτηση της διευθύντριας του γραφείου που βρίσκεται μαζί τους στο Ντουμπάι όλοι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους

Ασφαλείς οι εξήντα ταξιδιώτες γραφείου ταξιδίων από τα Τρίκαλα στο Ντουμπάι
Ανησυχία από το χτύπημα του Ιράν στο Ντουμπάι, καθώς Έλληνες επαγγελματίες και ταξιδιώτες βρίσκονται εκεί. Σύμφωνα με το trikalavoice.gr μεταξύ αυτών και 60 ταξιδιώτες του ταξιδιωτικού γραφείου με έδρα τα Τρίκαλα.

Όπως έκανε γνωστό η διευθύντρια του γραφείου, η οποία βρίσκεται και η ίδια στο Ντουμπάι όλοι είναι καλά και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

«θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και οι 60 ταξιδιώτες μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ντουμπάι μαζί μου είμαστε καλά ,δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Σας ευχαριστούμε για το αμέριστο ενδιαφέρον και ζητώ συγγνώμη που δεν απαντάω στα τηλέφωνα και στα μηνύματα σας, αλλά προτεραιότητα μου αυτή τη στιγμή είναι οι ταξιδιώτες μας», έγραψε σε ανάρτησή της.

Ασφαλείς οι εξήντα ταξιδιώτες γραφείου ταξιδίων από τα Τρίκαλα στο Ντουμπάι
