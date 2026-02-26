Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Νεκρός 87χρονος που έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη
Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 87χρονος ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30, όταν ο ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου στην οδό Κύπρου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Οι περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
