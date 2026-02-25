Αθώα επτά άτομα για τον άγριο ξυλοδαρμό 20χρονου οπαδού στη Θεσσαλονίκη, που έπεσε σε κώμα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Οπαδικό επεισόδιο Ξυλοδαρμός

Αθώα επτά άτομα για τον άγριο ξυλοδαρμό 20χρονου οπαδού στη Θεσσαλονίκη, που έπεσε σε κώμα

Η μνήμη μου σταματάει στην Καμάρα είπε στην κατάθεσή του το θύμα, που δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τους επτά κατηγορούμενους με αποτέλεσμα να αθωωθούν

Αθώα επτά άτομα για τον άγριο ξυλοδαρμό 20χρονου οπαδού στη Θεσσαλονίκη, που έπεσε σε κώμα
Αθώα κρίθηκαν επτά άτομα που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για άγριο επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, το οποίο σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2019, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε σε βάρος τεσσάρων οπαδών του 'Αρη που επέστρεφαν από αγώνα της ομάδας τους με τον 'Αρη Λεμεσού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας 20χρονος, τότε, που υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες σε κωματώδη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εισήχθη το σκέλος που αφορούσε τον τραυματισμό τού 20χρονου, με τους επτά κατηγορούμενους να παραπέμπονται για την πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, από κοινού, ο τελευταίος για συνέργεια στην πράξη αυτή.

Απολογούμενοι, οι κατηγορούμενοι, 26 έως 33 ετών, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

«Η μνήμη μου σταματάει στην Καμάρα»

Από την πλευρά του, το 27χρονο σήμερα θύμα κατέθεσε τα εξής: «Πήγαμε να φάμε στο κέντρο μετά τον αγώνα. Νοσηλεύτηκα 10-15 μέρες μέρες στην Εντατική κι άλλες τόσες στο νοσοκομείο. Επέστρεψα στο σπίτι για ανάρρωση. Σήμερα η υγεία μου έχει επανέλθει. Η μνήμη μου σταματάει στην Καμάρα. Οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολλά άτομα και με χτυπούσαν με διάφορα αντικείμενα. Δε θυμάμαι κανέναν ούτε αναγνωρίζω κανέναν».

Καθώς δεν αποδείχθηκε η εμπλοκή των παραπάνω προσώπων στο επίδικο επεισόδιο, οι δικαστές αποφάσισαν να τους αθωώσουν.
