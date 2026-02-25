Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
24ωρη απεργία στα τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Φόρος τιμής στα θύματα των Τεμπών για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα
Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, «ημέρα ευθυνών και μνήμης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Π.Ο.Σ. & Μ.Σ.Τ.).
«Η απεργιακή αυτή κινητοποίηση δεν αποτελεί επιλογή αντιπαράθεσης, αλλά κραυγή ευθύνης και μνήμης, καθώς τρία έτη μετά το δυστύχημα, οι εργαζόμενοι στο Σιδηρόδρομο - αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - εξακολουθούν να εργάζονται σε συνθήκες συνεχούς πίεσης χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό. Πραγματοποιείται για όλη την κοινωνία, ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα και για να μην γίνει η ανασφάλεια "κανονικότητα"!» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της (Π.Ο.Σ. & Μ.Σ.Τ.).
Αιτήματα της απεργίας είναι:
• Η πλήρης απόδοση Δικαιοσύνης για τους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, χωρίς σιωπές, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς συγκάλυψη ευθυνών. Η μνήμη δεν τιμάται με λόγια, αλλά με αλήθεια.
• Η άμεση πρόσληψη επαρκούς και μόνιμου προσωπικού, ιδίως σε κρίσιμες ειδικότητες, καθώς η χρόνια υποστελέχωση δεν αποτελεί απλώς εργασιακό πρόβλημα, αλλά παράγοντα σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των μεταφορών.
• Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και των συστημάτων ασφαλείας, τα οποία εξακολουθούν να καθυστερούν και να υπολειτουργούν παρά τις διαβεβαιώσεις. Η ασφάλεια δεν μπορεί να λειτουργεί «κατά περίπτωση» ούτε να εξαρτάται από την υπερεργασία και την αυτοθυσία των εργαζομένων.
• Η πραγματική και όχι προσχηματική διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών, με σύγχρονα, λειτουργικά και διαρκώς ελεγχόμενα συστήματα, επαρκή εκπαίδευση προσωπικού και σαφή πρωτόκολλα λειτουργίας.
• Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού, καθώς τα απαρχαιωμένα μέσα και οι ακατάλληλοι χώροι εργασίας θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Η επαναφορά ενός ενιαίου ,ποιοτικού , ασφαλή και δημόσιου Σιδηροδρόμου, που θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της ζωής και όχι τη μετακύλιση ευθυνών.
Στην ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Σ. & Μ.Σ.Τ δηλώνει πως «η 28η Φεβρουαρίου θα παραμένει στη μνήμη μας ως ημέρα πένθους και έτσι θα τιμάται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν - 11 εκ των οποίων ήταν συνάδελφοί μας. Θα είναι πάντα ημέρα απεργίας, τιμώντας τη μνήμη τους». Ανήμερα του δυστυχήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη τους, στον τόπο του δυστυχήματος.
Επίσης, οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο θα συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στο 'Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη στις αλλά και σε όλες τις κατά τόπους κινητοποιήσεις - συγκεντρώσεις που ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών θα ανακοινώσει για τη συγκεκριμένη ημέρα.
