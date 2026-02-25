Συνελήφθη 62χρονος στην Κρήτη για παράνομη οπλοφορία και παρατυπίες στην εκτροφή ζώων
Συνελήφθη 62χρονος στην Κρήτη για παράνομη οπλοφορία και παρατυπίες στην εκτροφή ζώων

Εντοπίστηκαν όπλο χωρίς άδεια και 377 αιγοπρόβατα χωρίς ενώτια στο Μαλεβίζι

Συνελήφθη 62χρονος στην Κρήτη για παράνομη οπλοφορία και παρατυπίες στην εκτροφή ζώων
Στη σύλληψη 62χρονου προχώρησαν χθες, 24 Φεβρουαρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης για τη ζωοκλοπή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου οι αστυνομικοί διενήργησαν νομότυπη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο χωρίς την προβλεπόμενη άδεια κατοχής, 52 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και ένα μαχαίρι.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο που διατηρεί ο 62χρονος. Εκεί διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής, καθώς εντοπίστηκαν 377 αιγοπροβατοειδή χωρίς κωδικό εκμετάλλευσης (ενώτια), ενώ δεν είχε αναρτηθεί πινακίδα εκτροφέα ούτε είχε υποβληθεί η κτηνοτροφική δήλωση για το έτος 2025.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

