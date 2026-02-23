Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι: Drones σαρώνουν την περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
Βελούχι Αγνοούμενος Ορειβάτης

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι: Drones σαρώνουν την περιοχή

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι: Drones σαρώνουν την περιοχή
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ξεκίνησαν σήμερα οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στο Βελούχι για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

Σύμφωνα με τις αρχές, η σημερινή ημέρα διαφοροποιείται σημαντικά από τις προηγούμενες, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία στις διασωστικές ομάδες ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Στην περιοχή επικρατεί ηλιοφάνεια, γεγονός που προσφέρει πολύ καλύτερη ορατότητα και τη δυνατότητα περισσότερων και ευρύτερων προσβάσεων σε δύσβατα σημεία του βουνού. Ήδη τα drones της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών άρχισαν να σαρώνουν από αέρος την απόκρημνη περιοχή, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου.

Την ίδια ώρα, πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου. Οι ομάδες εμφανίζονται αισιόδοξες, εκτιμώντας ότι «η αυξημένη ορατότητα σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια θα βοηθήσουν να «κάτσει» το χιόνι και να αποκαλυφθούν πιθανά σημάδια που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του».

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και χθες το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεπαν τη συνέχιση των ερευνών με ασφάλεια.

Η αγωνία παραμένει έντονη, καθώς στην περιοχή βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του αγνοούμενου, οι οποίοι τον περιγράφουν ως έμπειρο ορειβάτη, με σημαντική δράση και πολλές αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης