Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: Από τις κάμερες τον είδε η μητέρα, πάλεψε μαζί του

Ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα με κλειδιά, ενώ η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω κάμερας ασφαλείας και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι - Ο 64χρτονος διέφυγε μετά το συμβάν, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του