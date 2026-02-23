Μαχαίρωμα 21χρονου σε αποκριάτικη εκδήλωση στην Έδεσσα, τραυματίστηκε και ο δράστης στην προσπάθεια διαφυγής
Μαχαίρωμα 21χρονου σε αποκριάτικη εκδήλωση στην Έδεσσα, τραυματίστηκε και ο δράστης στην προσπάθεια διαφυγής

Ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε νοσηλεύεται φρουρούμενος – Στο νοσοκομείο και το θύμα, εκτός κινδύνου και οι δύο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε αποκριάτικη εκδήλωση στην Έδεσσα, όταν 23χρονος ημεδαπός φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 21χρονο, επίσης ημεδαπό. Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, ενώ και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, ο 23χρονος επιτέθηκε στον 21χρονο και τον τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης εκδήλωσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης.

Τραυματίστηκε και ο φερόμενος ως δράστης

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο 23χρονος έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου νοσηλεύονται.

Ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας και των δύο τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
