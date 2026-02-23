Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Μαχαίρωμα 21χρονου σε αποκριάτικη εκδήλωση στην Έδεσσα, τραυματίστηκε και ο δράστης στην προσπάθεια διαφυγής
Ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε νοσηλεύεται φρουρούμενος – Στο νοσοκομείο και το θύμα, εκτός κινδύνου και οι δύο
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε αποκριάτικη εκδήλωση στην Έδεσσα, όταν 23χρονος ημεδαπός φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 21χρονο, επίσης ημεδαπό. Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, ενώ και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.
Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Το χρονικό της επίθεσηςΣύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, ο 23χρονος επιτέθηκε στον 21χρονο και τον τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης εκδήλωσης.
Τραυματίστηκε και ο φερόμενος ως δράστηςΚατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο 23χρονος έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου νοσηλεύονται.
