Η Άννα Διαμαντοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο και ευχήθηκε καλές Απόκριες από την Κοζάνη, δείτε βίντεο
Χόρεψε υπό τους ήχους του Πρώτη Φορά
Η Άννα Διαμαντοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Πρώτη Φορά» και ανέβασε το βίντεο στο TikTok, στέλνοντας μήνυμα για τις Απόκριες με... άρωμα Κοζάνης.
Στο βίντεο, που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, εμφανίζεται να χορεύει σε γιορτινό κλίμα, γράφοντας στη λεζάντα: «Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους».
@anna_diamantopoulou
Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε 🤣από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές❤️μέχρι την Αυστραλία 🩷 Καλές Απόκριες σε όλους.♬ πρωτότυπος ήχος - Anna Diamantopoulou
