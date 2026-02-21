Η Άννα Διαμαντοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο και ευχήθηκε καλές Απόκριες από την Κοζάνη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άννα Διαμαντοπούλου Ζεϊμπέκικο Κοζάνη Απόκριες TikTok

Η Άννα Διαμαντοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο και ευχήθηκε καλές Απόκριες από την Κοζάνη, δείτε βίντεο

Χόρεψε υπό τους ήχους του Πρώτη Φορά

Η Άννα Διαμαντοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο και ευχήθηκε καλές Απόκριες από την Κοζάνη, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Η Άννα Διαμαντοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Πρώτη Φορά» και ανέβασε το βίντεο στο TikTok, στέλνοντας μήνυμα για τις Απόκριες με... άρωμα Κοζάνης.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, εμφανίζεται να χορεύει σε γιορτινό κλίμα, γράφοντας στη λεζάντα: «Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους».

@anna_diamantopoulou

Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε 🤣από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές❤️μέχρι την Αυστραλία 🩷 Καλές Απόκριες σε όλους.

♬ πρωτότυπος ήχος - Anna Diamantopoulou
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης