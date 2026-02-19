ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού - Τι να κάνετε αν μπλεχτεί σε καλώδια, οδηγίες από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Καθαρά Δευτέρα Χαρταετός

Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού - Τι να κάνετε αν μπλεχτεί σε καλώδια, οδηγίες από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή στους πολίτες για το πέταγμα του χαρταετού και δίνει συμβουλές σε περίπτωση που μπλεχτεί στα καλώδια

Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού - Τι να κάνετε αν μπλεχτεί σε καλώδια, οδηγίες από τον ΔΕΔΔΗΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την προσοχή των πολιτών στο πέταγμα του χαρταετού εφιστά ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στη γύρω περιοχή.

Αν ο χαρταετός μπλεχτεί στα καλώδια, τότε:

1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα

2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 400 4000 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών), μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp ή μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής

Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά την Επικράτεια.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης