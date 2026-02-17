Προφυλακιστέος ο 64χρονος που σκότωσε τον αδερφό του στην Κρήτη: Ζήτησε συγγνώμη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Την προφυλάκιση του 64χρονου άνδρα από τη Μάρθα Βιάννου αποφάσισαν οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές Ηρακλείου, μετά την απολογία του για τη δολοφονία του μεγαλύτερου αδερφού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η διαδικασία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ήταν σύντομη, καθώς ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη.

Ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (14/02) όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 64χρονο να παραδέχεται ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του.

Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε ο 67χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχηλο και τραύμα στην κοιλιακή χώρα.
