Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός»
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ η συνέντευξη τύπου για την μεγάλη δράση ΕΚΕ του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ που ξεκινά, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, για ενημέρωση και εκπαίδευση οδηγών σχετικά με την Ασφαλή Οδήγηση & το Αλκοόλ, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ) ανακοινώνει την πανελλαδική δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός», πρωτοπορώντας στον κλάδο των ΚΤΕΟ, με στόχο την διαρκή εκπαίδευση των οδηγών σε ζητήματα πρόληψης και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.
Είναι γεγονός ότι σε περιόδους αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας και εορτών, όπως οι Απόκριες, εφαρμόζονται κάθε χρόνο ενισχυμένα προληπτικά μέτρα της Τροχαίας, καθώς η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στο οδικό δίκτυο της χώρας. Η δράση του Συνδέσμου μας υλοποιείται υποστηρικτικά σε αυτό το πλαίσιο, την εβδομάδα πριν την Καθαρά Δευτέρα, 16–22 Φεβρουαρίου 2026, στα συμμετέχοντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ-μέλη του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ και περιλαμβάνει δωρεάν διάθεση Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου) σε οδηγούς που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο, συνοδευόμενη από έντυπο ενημερωτικό υλικό και ψηφιακή καμπάνια.
Ο ρόλος του ΚΤΕΟ – Όχημα και οδηγός μαζί
Το ΚΤΕΟ δεν διασφαλίζει μόνο το όχημα. Συμβάλλει στη διασφάλιση του οδηγού, της οικογένειάς του και, τελικά, της κοινωνίας συνολικά. Δεν αρκεί από μόνο του ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, ή ένα ορθά συντηρημένο και ελεγμένο από ΚΤΕΟ όχημα για να μετακινηθούμε με ασφάλεια· απαιτείται και ένας ενημερωμένος, συνειδητοποιημένος οδηγός με ορθές πρακτικές οδήγησης. Το ζήτημα λοιπόν επικεντρώνεται πρωτίστως στην προσωπική ευθύνη του καθενός, για γνώση και εφαρμογή βασικών κανόνων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας της χώρας μας.
Ο Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ, εν προκειμένω, έχοντας καθημερινή επαφή με εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς κάθε χρόνο, αναγνωρίζει τη μοναδική δυνατότητα που διαθέτει να λειτουργήσει ως σημείο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του οδηγικού κοινού και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, πέραν του θεσμικού, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, προάγοντας:
• την πρόληψη,
• τον αυτοέλεγχο,
• τη συνειδητή και υπεύθυνη οδήγηση.
Δήλωση Προέδρου Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ
«Για εμάς, αυτή η δράση είναι και μια ανθρώπινη υπόσχεση, ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος μέλους μας, του αγαπητού συνανθρώπου μας Σπύρου Κουρτέση, που χάθηκε πρόσφατα, άδικα, σε τροχαίο στην Κέρκυρα, υπό αυτές τις συνθήκες. Η μνήμη του μάς καλεί να δράσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά ένα βαθύτερο ζήτημα προσωπικής ευθύνης και επιλογών του καθενός μας. Η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.
Με τη δράση ΕΚΕ «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός», ο Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ εγκαινιάζει, μαζί με τα μέλη του, μια νέα εποχή αντίστοιχων δράσεων για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, πέρα από τον θεσμικό μας ρόλο στον τεχνικό έλεγχο, συμβάλλουμε έμπρακτα με δράσεις εκπαίδευσης οδηγών - πρόληψης και οδικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ενεργά τη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας συνολικά της Ελληνικής Κυβέρνησης και ειδικότερα τις πρωτοβουλίες των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.
Με την πρόληψη και τον αυτοέλεγχο — με ένα Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου) — χτίζουμε γνώση και υπευθυνότητα πριν φτάσουμε στο στάδιο της καταστολής. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί κάθε χρόνο μπορούν, μέσα από τη δική μας επαφή μαζί τους, να υιοθετήσουν την κουλτούρα του αυτοελέγχου ως επιλογή ζωής και υπεύθυνης στάσης.»
Είναι γεγονός ότι σε περιόδους αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας και εορτών, όπως οι Απόκριες, εφαρμόζονται κάθε χρόνο ενισχυμένα προληπτικά μέτρα της Τροχαίας, καθώς η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στο οδικό δίκτυο της χώρας. Η δράση του Συνδέσμου μας υλοποιείται υποστηρικτικά σε αυτό το πλαίσιο, την εβδομάδα πριν την Καθαρά Δευτέρα, 16–22 Φεβρουαρίου 2026, στα συμμετέχοντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ-μέλη του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ και περιλαμβάνει δωρεάν διάθεση Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου) σε οδηγούς που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο, συνοδευόμενη από έντυπο ενημερωτικό υλικό και ψηφιακή καμπάνια.
Ο ρόλος του ΚΤΕΟ – Όχημα και οδηγός μαζί
Το ΚΤΕΟ δεν διασφαλίζει μόνο το όχημα. Συμβάλλει στη διασφάλιση του οδηγού, της οικογένειάς του και, τελικά, της κοινωνίας συνολικά. Δεν αρκεί από μόνο του ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, ή ένα ορθά συντηρημένο και ελεγμένο από ΚΤΕΟ όχημα για να μετακινηθούμε με ασφάλεια· απαιτείται και ένας ενημερωμένος, συνειδητοποιημένος οδηγός με ορθές πρακτικές οδήγησης. Το ζήτημα λοιπόν επικεντρώνεται πρωτίστως στην προσωπική ευθύνη του καθενός, για γνώση και εφαρμογή βασικών κανόνων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας της χώρας μας.
Ο Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ, εν προκειμένω, έχοντας καθημερινή επαφή με εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς κάθε χρόνο, αναγνωρίζει τη μοναδική δυνατότητα που διαθέτει να λειτουργήσει ως σημείο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του οδηγικού κοινού και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, πέραν του θεσμικού, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, προάγοντας:
• την πρόληψη,
• τον αυτοέλεγχο,
• τη συνειδητή και υπεύθυνη οδήγηση.
Δήλωση Προέδρου Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ
«Για εμάς, αυτή η δράση είναι και μια ανθρώπινη υπόσχεση, ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος μέλους μας, του αγαπητού συνανθρώπου μας Σπύρου Κουρτέση, που χάθηκε πρόσφατα, άδικα, σε τροχαίο στην Κέρκυρα, υπό αυτές τις συνθήκες. Η μνήμη του μάς καλεί να δράσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά ένα βαθύτερο ζήτημα προσωπικής ευθύνης και επιλογών του καθενός μας. Η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.
Με τη δράση ΕΚΕ «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός», ο Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ εγκαινιάζει, μαζί με τα μέλη του, μια νέα εποχή αντίστοιχων δράσεων για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, πέρα από τον θεσμικό μας ρόλο στον τεχνικό έλεγχο, συμβάλλουμε έμπρακτα με δράσεις εκπαίδευσης οδηγών - πρόληψης και οδικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ενεργά τη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας συνολικά της Ελληνικής Κυβέρνησης και ειδικότερα τις πρωτοβουλίες των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.
Με την πρόληψη και τον αυτοέλεγχο — με ένα Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου) — χτίζουμε γνώση και υπευθυνότητα πριν φτάσουμε στο στάδιο της καταστολής. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί κάθε χρόνο μπορούν, μέσα από τη δική μας επαφή μαζί τους, να υιοθετήσουν την κουλτούρα του αυτοελέγχου ως επιλογή ζωής και υπεύθυνης στάσης.»
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους αρμόδιους Υπουργούς κκ. Χρήστο Δήμα και από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αν. Υπουργό Μεταφορών του ΥΠΟ.ΜΕ κ.
Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για την διάθεση συνεργασίας τους να θέσουν υπό την αιγίδα των Υπουργείων τους μια πολύ σημαντική δράση όπως αυτή που εγκαινιάσαμε σήμερα. Τους ευχαριστώ θερμά!
— Κωνσταντίνος Βήκας, Πρόεδρος Δ.Σ.
Συνέντευξη Τύπου (press conference)
Η παρουσίαση της δράσης πραγματοποιήθηκε σε Συνέντευξη Τύπου, με συμμετοχή των εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων:
1. Κωνσταντίνος Βήκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
2. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής (αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.), εκπρόσωπος Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
3. Γιάννης Μελλάς, Διοικητής Συστήματος "ΟΔΥΣΣΕΑΣ", εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
4. Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος (Ιαβέρης), Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
5. Χριστίνα Πούλου, Ιδρυτής της DyonMed, προμηθεύτρια εταιρεία του Alco-Selftest
Δευτέρα 16/02/2026 | 14:00
ΚΤΕΟ auteco, Λ. Αθηνών 107, 10447 Αθήνα
Ακολούθησαν Q&A (ερωτήσεις–απαντήσεις) και δηλώσεις on camera (σε κάμερα).
Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για την διάθεση συνεργασίας τους να θέσουν υπό την αιγίδα των Υπουργείων τους μια πολύ σημαντική δράση όπως αυτή που εγκαινιάσαμε σήμερα. Τους ευχαριστώ θερμά!
— Κωνσταντίνος Βήκας, Πρόεδρος Δ.Σ.
Συνέντευξη Τύπου (press conference)
Η παρουσίαση της δράσης πραγματοποιήθηκε σε Συνέντευξη Τύπου, με συμμετοχή των εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων:
1. Κωνσταντίνος Βήκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
2. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής (αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.), εκπρόσωπος Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
3. Γιάννης Μελλάς, Διοικητής Συστήματος "ΟΔΥΣΣΕΑΣ", εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
4. Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος (Ιαβέρης), Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
5. Χριστίνα Πούλου, Ιδρυτής της DyonMed, προμηθεύτρια εταιρεία του Alco-Selftest
Δευτέρα 16/02/2026 | 14:00
ΚΤΕΟ auteco, Λ. Αθηνών 107, 10447 Αθήνα
Ακολούθησαν Q&A (ερωτήσεις–απαντήσεις) και δηλώσεις on camera (σε κάμερα).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα