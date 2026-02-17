Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ η συνέντευξη τύπου για την μεγάλη δράση ΕΚΕ του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ που ξεκινά, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, για ενημέρωση και εκπαίδευση οδηγών σχετικά με την Ασφαλή Οδήγηση & το Αλκοόλ, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη