Βίντεο με τον μεθυσμένο οδηγό στην Κρήτη που κατέληξε σε προαύλιο επιχείρησης όπου γινόταν πάρτι με παιδιά
Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στα Μινωθιανά Κολυμπαρίου στην Κρήτη και κατέληξε σε τουριστικό κατάλυμα ενώ ήταν σε εξέλιξη αποκριάτικο πάρτι με παιδιά.
Σε οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, είναι καταγεγραμμένες καρέ-καρέ οι κινήσεις του αυτοκινήτου. Δευτερόλεπτα πριν να εισβάλει στο προαύλιο του τουριστικού καταλύματος, στον χώρο μπαινοβγαίνουν ο ιδιοκτήτης και μέλη της οικογένειας του, ενώ από την παλιά εθνική οδό διέρχονται ανυποψίαστοι οδηγοί αυτοκινήτων και ένας ανήλικος με πατίνι, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Από την εισβολή του ΙΧ στον χώρο, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα δέντρο κόπηκε στα δύο, ενώ ο πέτρινος διάκοσμος ισοπεδώθηκε. Σε κατάσταση μέθης βγήκε από το αυτοκίνητο ο οδηγός, χωρίς συνείδηση για όσα θα μπορούσε, να έχει προκαλέσει.
Ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ωστόσο με απόφαση εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Την ίδια ώρα παιδιά και ενήλικες που γλίτωσαν ως από θαύμα, παραμένουν σε κατάσταση σοκ.
