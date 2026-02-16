Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τραγωδία στη Λούτσα: Το είχαν ξανακάνει, αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών που πήραν το αυτοκίνητο και τράκαραν
Η μητέρα του 15χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο
Πολλά και αναπάντητα παραμένουν ακόμα τα ερωτήματα γύρω από το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο μαθητή ενώ την ίδια ώρα μαρτυρία φίλου των παιδιών αναφέρει ότι ο 15χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που είχε πάρει το αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τον φίλο του οδηγού, ο 15χρονος είχε μάθει από τον πατέρα του να οδηγεί ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε πάρει το αυτοκίνητο. Όπως λέει ο φίλος του παϊδιού σε ερώτηση για το αν οδηγούσε ο 15χρονος καθώς οι συγγενείς του λένε ότι δεν ήταν αυτός ο οδηγός απαντά πως «θέλουν να ρίξουν το φταίξιμο αλλού».
Δεν έχω κουράγιο. Το είχαν ξανακάνει (σ.σ. να πάρουν το αυτοκίνητο)
- Τους μίλησες στο νοσοκομείο;
Ναι, και αυτοί στεναχωρημένοι είναι.
- Έχουμε βγάλει άκρη ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο;
Ο 14χρονος, το είχε ξαναπάρει το αυτοκίνητο.
- Η μαμά του το ήξερε;
Όχι, ήταν στη δουλεία.
- Του είχε δείξει κάποιος να οδηγεί;
Δεν ξέρω, το είχε ξαναπάρει, μας το είπε πει.
- Αυτός μάθαινε μόνος του;
Δεν ξέρω, νομίζω έμαθε με τον πατέρα του.
- Αυτός ο οδηγός λένε οι γονείς του ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος και ότι το πήρε ένας φίλος του.
Να ρίξουν το φταίξιμο θέλουν. Τον βρήκαν στη θέση του συνοδηγού, πώς γίνεται να οδηγούσε αυτός;
- Αυτός που πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι αυτός που οδηγούσε;
Ναι.
- Είχαν ξαναμπεί στο αυτοκίνητο;
Πήγαιναν βόλτες, ναι.
- Άρα δεν είναι ότι το πήρε μια φορά;
Ναι.
- Έχει καταλάβει τι έχει κάνει;
Έχει μετανιώσει χίλιες φορές.
- Εσύ έχεις μπει ποτέ στο αυτοκίνητο μαζί του όταν οδηγούσε;
Είχα μπει μια φορά.
- Οδηγούσε καλά;
Εντάξει δεν... δεν ξέρω, μάθαινε νομίζω.
Η μητέρα του οδηγού αναφέρει με τη σειρά της μιλώντας στο Mega πως ο γιος της δεν ήξερε να οδηγεί και ότι ο φίλος του είπε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. «Τώρα έχει πάθει σοκ. "Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;". Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘πάρε το κλειδί και το αμάξι’, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι» είπε η μητέρα του 15χρονου.
Ο πατέρας του οδηγού με τη σειρά του αναφέρει: «Είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλαει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.»
«Γιατί έγιναν όλα αυτά, μαμά; Ο φίλος μου, τι έκανα!».
Αυτά μονολογεί συνέχεια το παιδί μου, είναι διαλυμένο ψυχολογικά. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Αδυνατούμε να πιστέψουμε όλο αυτό το κακό που χτύπησε τις οικογένειες μας», λένε οι γονείς του ενός παιδιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος και συνεχίζει: «Τρία παιδιά αχώριστα, αγαπημένα, σχολείο, βόλτες, όνειρα. Φοβάται πολύ, είναι σοκαρισμένο, βασανίζεται από τα «γιατί» ανήμπορο να διαχειριστεί το βάρος της απώλειας. Διαλυθήκαμε όλοι», λένε οι γονείς του, οι οποίοι με όση δύναμη τους έχει απομείνει, προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του γιου τους.
Αυτή που δεν μπορεί να σταθεί όρθια είναι η μάνα του συνοδηγού, του μοιραίου οχήματος που το παιδί της πέθανε ακαριαία. Υποβασταζόμενη από τους συγγενείς πήγε στο σημείο που ξεψύχησε το παιδί της για να του αφήσει λίγα λουλούδια. Θρηνούσε ακουμπώντας την άσφαλτο σαν να ήθελε να αγκαλιάσει για τελευταία φορά το παιδί της.
Γύρω της, φίλοι του παιδιού της, συγγενείς προσπαθούσαν να τη στηρίξουν αλλά κανείς δεν μπορούσε να απαλύνει τον πόνο της.
Οι γονείς δεν μπορούν να πιστέψουν πως τα παιδιά τους πήραν κρυφά τα κλειδιά του αυτοκίνητου και βγήκαν βόλτα χωρίς να πουν τίποτα.
Μια αυθόρμητη απερίσκεπτη απόφαση που έμελλε να αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.
Οι συμμαθητές των παιδιών δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Στέκονται βουβά στο σημείο της τραγωδίας, ανάβουν κεριά, αφήνουν λουλούδια και αναπολούν ανέμελες στιγμές με τους τρεις αγαπημένους τους φίλους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό προσέκρουσε σε δέντρο.
Ο θάνατος ενός 15χρονου ήταν ακαριαίος.
Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.
Βίντεο και φωτογραφία από το σημείο:
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε, ανέφερε άλλη μάρτυρας.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
