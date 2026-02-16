Τραγωδία στη Λούτσα: Το είχαν ξανακάνει, αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών που πήραν το αυτοκίνητο και τράκαραν

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgghuy1jmhfl)



Η μάνα του 15χρονου οδηγού μιλά στο protothema για την τραγωδία στη Λούτσα - Διαλυθήκαμε όλοι, ο γιος μου φωνάζει «τι έκανα, έχασα το φίλο μου!»

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο οδηγός φώναζε «τι έκανα», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ναι.Πήγαιναν βόλτες, ναι.Ναι.Έχει μετανιώσει χίλιες φορές.Είχα μπει μια φορά.Εντάξει δεν... δεν ξέρω, μάθαινε νομίζω.Η μητέρα του οδηγού αναφέρει με τη σειρά της μιλώντας στο Mega πως ο γιος της δεν ήξερε να οδηγεί και ότι ο φίλος του είπε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. «Τώρα έχει πάθει σοκ. "Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;". Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘πάρε το κλειδί και το αμάξι’, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι» είπε η μητέρα του 15χρονου.Ο πατέρας του οδηγού με τη σειρά του αναφέρει: «Είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλαει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.»«Γιατί έγιναν όλα αυτά, μαμά; Ο φίλος μου, τι έκανα!».Αυτά μονολογεί συνέχεια το παιδί μου, είναι διαλυμένο ψυχολογικά. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Αδυνατούμε να πιστέψουμε όλο αυτό το κακό που χτύπησε τις οικογένειες μας», λένε οι γονείς του ενός παιδιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο καικαι συνεχίζει: «Τρία παιδιά αχώριστα, αγαπημένα, σχολείο, βόλτες, όνειρα. Φοβάται πολύ, είναι σοκαρισμένο, βασανίζεται από τα «γιατί» ανήμπορο να διαχειριστεί το βάρος της απώλειας. Διαλυθήκαμε όλοι», λένε οι γονείς του, οι οποίοι με όση δύναμη τους έχει απομείνει, προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του γιου τους., του μοιραίου οχήματος που το παιδί της πέθανε ακαριαία. Υποβασταζόμενη από τους συγγενείς πήγε στο σημείο που ξεψύχησε το παιδί της για να του αφήσει λίγα λουλούδια. Θρηνούσε ακουμπώντας την άσφαλτο σαν να ήθελε να αγκαλιάσει για τελευταία φορά το παιδί της.Γύρω της, φίλοι του παιδιού της, συγγενείς προσπαθούσαν να τη στηρίξουν αλλά κανείς δεν μπορούσε να απαλύνει τον πόνο της.Οι γονείς δεν μπορούν να πιστέψουν πως τα παιδιά τουςκαι βγήκαν βόλτα χωρίς να πουν τίποτα.Μια αυθόρμητη απερίσκεπτη απόφαση που έμελλε να αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.Οι συμμαθητές των παιδιών δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Στέκονται βουβά στο σημείο της τραγωδίας, ανάβουν κεριά, αφήνουν λουλούδια και αναπολούν ανέμελες στιγμές με τους τρεις αγαπημένους τους φίλους.Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο συνομήλικοί του να τραυματιστούν.Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό προσέκρουσε σε δέντρο.Ο θάνατος ενός 15χρονου ήταν ακαριαίος.Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.Ο οδηγός φώναζε «τι έκανα», τόνισε μεταξύ άλλων αυτόπτης μάρτυρας.Τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε, ανέφερε άλλη μάρτυρας.