Κατατέθηκε το πόρισμα από την ΕΔΕ για τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου στο ΑΠΘ
Κατατέθηκε το πόρισμα από την ΕΔΕ για τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου στο ΑΠΘ

Κατόπιν αυτού, το Πανεπιστήμιο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία

Σήμερα, Δευτέρα (16/2) κατατέθηκε το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία ζητήθηκε από τον Πρύτανη μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή.

Κατόπιν αυτού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση –πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών– θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος Κοσμήτορας ή Πρόεδρος.

Τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των Προέδρων και Κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Πρυτανικές Αρχές επιβεβαιώνουν «τη δέσμευσή τους στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».
