Κατερίνη: Αίτημα του δήμου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη θαλάσσια υπερχείλιση
«Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι υπηρεσίες μας κάνουν καταγραφή. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός» δήλωσε ο δήμαρχος Ιωάννης Ντούμος
Αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διατύπωσε ο δήμος Κατερίνης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν χτες στο παραλιακό μέτωπο από τον έντονο κυματισμό και το φαινόμενο θαλάσσιας υπερχείλισης.
Συγκεκριμένα, απόρροια της επικράτησης ισχυρών νότιων ανέμων υπήρξε η εκτεταμένη κατάκλυση του παραλιακού μετώπου, προκαλώντας καταστροφές στις κοινότητες Παραλίας, Κορινού και στον οικισμό Ολυμπιακής Ακτής.
Με εντολή του δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, έχει ήδη ξεκινήσει από το πρωί η καταγραφή των ζημιών δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.ά.) και θα προχωρήσει η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση.
«Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι υπηρεσίες μας κάνουν καταγραφή. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Η θάλασσα "σηκώθηκε" μισό - ένα μέτρο και βγήκε στη στεριά, χωρίς να φυσάει ή να βρέχει. Πλημμύρισαν πολλά καταλύματα και καταστήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος κ. Ντούμος.
Σημείωσε δε, πως από αύριο, Τρίτη 17/2, οι υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας θα ζητήσουν να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες κάτοικοι και επιχειρηματίες.
