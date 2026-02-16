Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου και ανετράπη
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχει τραυματιστεί κάποιος επιβάτης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/2) στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του spartanews.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μεταλλικές μπάρες, που διαχωρίζουν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, και στη συνέχεια ανετράπη.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχει τραυματιστεί κάποιος επιβάτης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
