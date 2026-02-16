Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου και ανετράπη
Τροχαίο ατύχημα Εθνική Οδός Κόρινθος

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου και ανετράπη

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχει τραυματιστεί κάποιος επιβάτης

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου και ανετράπη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/2) στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του spartanews.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μεταλλικές μπάρες, που διαχωρίζουν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχει τραυματιστεί κάποιος επιβάτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
