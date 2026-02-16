Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κίνηση στους δρόμους: Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός
Κίνηση στους δρόμους: Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Πολύ αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών τόσο από όσο και προς το κέντρο της Αθήνας καθώς είναι ο δρόμος που επιβαρύνεται περισσότερο από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή.
Στο ρεύμα προς Αθήνα η κίνηση είναι αυξημένη από την Ελευσίνα μέχρι την περιφερειακή Ασπροπύργου και από το Δαφνί προς τον Κηφισό. Στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο η κίνηση ξεκινάει πριν τη λεωφόρο Σχιστού και συνεχίζεται μέχρι τη λεωφόρο Δημοκρατίας.
Στον Κηφισό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο από το ύψος της Πειραιώς μέχρι τη Νέα Ιωνία λόγω και φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα ενώ στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».
Στο πλαίσιο αυτό, ο πλήρης αποκλεισμός των παρακάτω κλάδων εισόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, παρατείνεται έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, ως εξής:
-Μάνδρας (κόμβος 1).
-Μαγούλας (κόμβος 2).
-Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
-Αιγάλεω (κόμβος 5).
Στο ρεύμα προς Αθήνα η κίνηση είναι αυξημένη από την Ελευσίνα μέχρι την περιφερειακή Ασπροπύργου και από το Δαφνί προς τον Κηφισό. Στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο η κίνηση ξεκινάει πριν τη λεωφόρο Σχιστού και συνεχίζεται μέχρι τη λεωφόρο Δημοκρατίας.
Στον Κηφισό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο από το ύψος της Πειραιώς μέχρι τη Νέα Ιωνία λόγω και φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα ενώ στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό
Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».
Στο πλαίσιο αυτό, ο πλήρης αποκλεισμός των παρακάτω κλάδων εισόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, παρατείνεται έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, ως εξής:
-Μάνδρας (κόμβος 1).
-Μαγούλας (κόμβος 2).
-Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
-Αιγάλεω (κόμβος 5).
Οι εναλλακτικές διαδρομέςΚατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
-Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
-Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
-Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).
Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.
-Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
-Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).
Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα