Η μάνα του 15χρονου οδηγού μιλά στο protothema για την τραγωδία στη Λούτσα - Διαλυθήκαμε όλοι, ο γιος μου φωνάζει «τι έκανα, έχασα το φίλο μου!»

Ο οδηγός φώναζε «τι έκανα», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό προσέκρουσε σε δέντρο.Ο θάνατος ενός 15χρονου ήταν ακαριαίος.Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.Ο οδηγός φώναζε «τι έκανα», τόνισε μεταξύ άλλων αυτόπτης μάρτυρας.Τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε, ανέφερε άλλη μάρτυρας.